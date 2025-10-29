حادثة مدرسة عرمون.. وزارة التربية توضح

واشار الى ان "يبدو ان واحدة من هذه الحبوب كانت مخبأة بين الأعشاب قرب حوض للزراعة، فأمسكت بها تلميذة من صفوف الروضات وعبثت بها مع اثنين من رفاقها. وقد تنبهت معلمة الصف للأمر وأبلغت مديرة المدرسة التي سارعت بدورها فورا, وكتدبير احترازي إلى أخذهم للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم. وقد أظهرت النتائج أن التلاميذ وقد عليها الطبيب الشرعي قبل خروجهم من المستشفى ".

واضاف المكتب ان "الوزارة تابعت الموضوع انطلاقا من مديرة المدرسة مرورا بالمعنيين وصولا إلى وزيرة التربية التي أبدت حرصا على التلاميذ وهي ستصدر تعميما للمدراس بوجوب توخي الحذر من أي مشابهة قد تحدث وضرورة أن تكون الوزراة على دراية بكل الإجراءات المتخذة داخل المدارس من صحة المياه وغيرها تداركا لأي حوادث مماثلة".