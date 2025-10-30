كرامي يستنكر الاعتداءات المتواصلة على جنوب لبنان ويقدّر موقف رئيس الجمهورية

"نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية
المتواصلة على جنوب لبنان
، وآخرها الجريمة في بلدة بليدا الجنوبية التي أدت إلى استشهاد الموظف البلدي ابراهيم سلامة
.
إن استهداف المدنيين جريمة موصوفة تكشف حقيقة هذا العدو
وعدوانيته المستمرة.
ونثمّن موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقراره الواضح بتوجيه الجيش للتصدي لأي توغّل إسرائيلي في أراضينا الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة وحمايةً للمواطنين.
إن الجنوب كان وسيبقى درع الوطن
كله، وواجبنا اليوم
أن نوحّد الموقف الوطني في مواجهة العدوان، وأن نلتف حول مؤسسات الدولة، جيشا ومؤسسات، دفاعا عن سيادتنا وحقنا المشروع في الحياة بكرامة وأمان".