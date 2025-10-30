كرامي يستنكر الاعتداءات المتواصلة على جنوب لبنان ويقدّر موقف رئيس الجمهورية

استنكر رئيس" الكرامة" النائب كرامي في بيان الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على وآخرها الجريمة البشعة التي ادت الى استشهاد الموظف البلدي ، وقدّر موقف رئيس الجمهورية الذي وجّه الجيش للتصدي لأي توغّل إسرائيلي في أراضينا الجنوبية المحررة، وجاء في البيان:

