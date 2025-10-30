عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية بتاريخ 30/10/2025 برئاسة النائب رعد ومشاركة اعضائها، ‏وتداولت الكتلة في قضايا وشؤون سياسية ونيابية عدة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة وصدر عن المجتمعين ‏البيان التالي: ‏

يرزح والمنطقة تحت هجمة عدوانية وحملة تهديد أميركية اسرائيلية متصاعدة مبرمجة ومنظمة تشارك فيها ‏حكومات وأنظمة وجهات عربية ولبنانية، وتعتمد أساليب الإطباق المالي والخنق الاقتصادي والحصار والضغوط، ‏وتُسخّر لها امكانات إعلامية هائلة تستهدف كي وعي الشعوب ومصادرةَ حقِّها في المقاومة وإخضَاعها بالكامل امام ‏الهجمة الاستكبارية لفرض خيار الاستسلام الشامل ومحاولة تأبيد سيطرة الكيان الصهيونى على المنطقة وفرضه ‏شرطياً عليها‎.‎

ويعزّز هذه الحملةَ العدوانيةَ تحرِّكُ حاملي الأجندات الأميركيّة الذين ينقلون التهديدات مغلفة بثوب النصح والغيرة ‏على لبنان واللبنانيين لحثهم على القبول بالإملاءات والشروط الاسرائيلية الأميركيّة‎.‎



ويصعد الصهيوني من اعتداءاته الاجرامية ويكثف اغتيالاته ضد المدنيين اللبنانيين وانتهاكاته للسيادة ‏الوطنية وتدميره للممتلكات وتجريفه للأراضي في ظل صمتٍ مستَنكَرٍ مشبوه ومريب للجنة الميكانيزم، وعجز ‏رسمي وصمتٍ مُدان من جانب الجهات الدولية الضامنة‎ .‎

كما يخرق العدو الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متذرعاً بحجج واهية ومستكملاً حرب الابادة بالاستناد ‏إلى غطاء أميركي يضع واشنطن في اطار الشريك الكامل في هذه الجرائم‎.‎



وحول عدد من التطورات والشؤون السياسية والنيابية ، سجلت الكتلة ما يلي‎:‎



أولاً: تدين الكتلة بشدة تصاعد واستمرار جرائم الاغتيال ضد المواطنين اللبنانيين التي رفع العدو الصهيوني من ‏وتيرتها فطاولت وتوغَّلت مؤخراً في بلدة بليدا وأطلقت النار على مبنى بلديّتها وقتلت أحد ‏موظَّفيها. كما تستنكر الكتلة الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، وتقاعس السلطة عن الاضطلاع بمسؤولياتها ‏لجهة القيام باي اجراءات فعالة لوقفها، او لرفع شكاوى امام مجلس الامن والجهات الدولية والقانونية المختصة ‏لمتابعتها في الاطر الصحيحة‎.‎



ثانياً: تؤكد الكتلة على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد من خلال القانون الانتخابي النافذ ‏حرصا على الانتظام العام، ومن اجل تجديد الحياة السياسية ورفدها بكل مسوغات الشرعية ومقتضيات نظم ‏الأمور وإدارة عجلة عمل المؤسسات وفق الآليّة الدستورية. وترى ان محاولات تعطيل وعرقلة هذا المسار من ‏بعض القوى السياسية، انما يعكس ذهنية فئوية تريد ان تستأثر بكل مفاصل البلد في إطار رؤية استتباعية ‏للخارج‎.‎



ثالثاً: تستنكر الكتلة بشدّة الحملة الاستعراضية المتصاعدة من جانب حزب ضد دولة رئيس مجلس ‏النواب الاخ الاستاذ ، عبر استخدام شمّاعة انتخاب المغتربين للمزايدة ليس إلا، وترى في ذلك تجاوزا ‏مستغرباً لأصول وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني، وتعبّر الكتلة في هذا المجال عن تضامنها الكامل ودعمها ‏الأكيد للموقف الذي يلتزمه دولة الرئيس لما يجسده من حفظ للمصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدستور ‏وضمان المساواة والعدالة للجميع‎.‎



وترحِّب بموقف فخامة رئيس الجمهوريّة إزاء تعطيل البعض لجلسات المجلس النيابي وتُهيب بكل المسؤولين ان ‏يتعاطوا بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني مع وجوب إجراء الانتخابات في موعدها ومنع المسّ بحقّ ‏التمثيل العادل ومبدأ المساواة الذي يكفله الدستور للبنانيين.‏

رابعاً: مع تقديرنا للإجراء الإداري الذي قررته الحكومة في جلستها مؤخراً حول دراسة برنامج التعويضات عن ‏الأضرار التي لحقت باللبنانيين وممتلكاتهم جراء العدوان الصهيوني .. فإننا نؤكِّد على ضرورة الإسراع في وضع ‏خطوات إعادة الإعمار موضع التنفيذ والمباشرة الفعليّة لما له من أثر إيجابي على المواطنين واستقرارهم بشكلٍ ‏عام.‏