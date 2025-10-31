الأخبار
محليات

مجلس إدارة تلفزيون لبنان يوضح: لم نستهدف أي موظف والحوارات مفتوحة

2025-10-31 | 03:23
أصدر أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان بياناً جاء فيه:

لفتنا عبر وسائل الإعلام بيان باسم مجلس نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، شابته معلومات مغلوطة تسهم عن غير قصد في ضرب إنطلاقة عمل مجلس الإدارة الجديد.
ان أعضاء مجلس الادارة، واذ يستغربون فحوى ما نُشر، وخصوصاً أنه لم يصل إليهم اي طلب من جانب النقابة بالطرق الادارية المعمول بها يتعلّق بالتذمّر المذكور في البيان. يهيبون بالنقابة اعتماد الحوار وسيلة لإدارة التباينات، إن وجدت، ويجدون أنفسهم مجبرين توضيح الآتي:

أولاً: لم يصدر أعضاء مجلس الإدارة أي قرار يستهدف أي موظف، في الوقت الذي يبذلون فيه كل الجهود لتأمين الإمكانات اللازمة لنهضة متجددة للتلفزيون، على نفقتهم الخاصة بما ينعكس حكماً على أوضاع العاملين فيه.

ثانياً: يشاطر أعضاء مجلس الإدارة  النقابة في رأيها بمحاسبة أي فاسد، وهم الذين باشروا في العمل على عملية تدقيق ادارية ومالية شاملة تهدف إلى تخطي كبوة المراحل السابقة، إلى شاشة تليق بلبنان وبالعاملين فيها.

ثالثاً: إن أعضاء مجلس الإدارة، اختيروا  لأول مرّة بآلية تحرص على الكفاءة، وعُيّنوا بثقة الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية، يعرفون تمام صلاحياتهم التي تذكرها النصوص المرعية الإجراء، وملتزمون بممارستها، لا زيادة أو نقصان.

رابعاً: يؤكد أعضاء المجلس أنهم وقّعوا بالإجماع على صرف رواتب المستخدمين، وأن أي تأخير، إن حصل، فهو يطال مجلس الإدارة قبل غيره.
وان حصل هذا التأخير في تسليم الرواتب فإن  أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب العاملين في المطالبة بتحقيق لمعرفة المسؤول عن التأخير ومحاسبته.

خامساً: يؤكد اعضاء مجلس الإدارة ان ابوابهم مفتوحة لكل العاملين للحوار ولم يتطرقوا في اي إطلالة إعلامية لاتهام اي موظف بل كان كل الهم الإضاءة على الاستراتيجيات الجديدة وإطلاق شبكة برامج منوعة وتحديث نشرة الاخبار وكل المقابلات موثقة.

ختاماً، يرفض أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان الذين لم يستلموا مهامهم إلا منذ شهرين وعشرة أيام تحميلهم إرث 24 عاماً من أوضاع لا تحملها أي شركة، وهم يتمسكون بدور نقابة فاعلة نقابياً وشريكة في انقاذ التلفزيون من واقعه الحالي.
