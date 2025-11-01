"الوقت نفذ".. براك عن لبنان: دولة فاشلة!



أشار المبعوث الأميركي ، إلى أنّ " فاشلة، والجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية".





وأضاف برّاك في له أمام منتدى حوار : " مستعدّة للتوصل إلى اتفاق مع بشأن الحدود، وعلى اللبنانيين اللحاق بركب المفاوضات والحرص على حدودهم".



وتابع: "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل".



كما لفت إلى أنّ "القيادة صامدة لكن عليها التقدّم أسرع بشأن حصر سلاح ، ولن تكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح الحزب. فإسرائيل تقصف يوميًّا لأن سلاح حزب لا يزال موجوداً"، مشيراً إلى أنّ "آلاف في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل".



وشدّد على أنّه "لم يعد هناك وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعاً".