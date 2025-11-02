"أسلحة وكبتاغون".. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين

"دهمت دورية من في – أحد مخيمات اللاجئين السوريين وأوقفت السوري (ا.ش.) وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مزور.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بر الياس – السوري (ج.ق.) وأوقفته بجرم التعرّض لدورية تابعة للمديرية بتاريخ 10 /6 /2025 في منطقة - ، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص".