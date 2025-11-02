الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"أسلحة وكبتاغون".. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين

2025-11-02 | 13:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أسلحة وكبتاغون&quot;.. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين
"أسلحة وكبتاغون".. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المرجالبقاع الغربي أحد مخيمات اللاجئين السوريين وأوقفت السوري (ا.ش.) وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور. 
كما دهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بر الياس – زحلة منزل السوري (ج.ق.) وأوقفته بجرم التعرّض لدورية تابعة للمديرية بتاريخ 10 /6 /2025 في منطقة طبرجا - كسروان، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية. 
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
مقالات ذات صلة
"أسلحة وكبتاغون".. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين

محليات

سوريا

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غارة كفرمان.. إسرائيل تعلن إغتيال شخصيات في حزب الله
القناة 14 الإسرائيلية: من المنتظر شن عملية لإضعاف حزب الله في لبنان

اقرأ ايضا في محليات

بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس
14:58

بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس

شهادات وتسجيلات حصلت عليها الجديد تفتح الباب على سلسلة انتهاكات داخل الجامعة اللبنانية في طرابلس


14:58

بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس

شهادات وتسجيلات حصلت عليها الجديد تفتح الباب على سلسلة انتهاكات داخل الجامعة اللبنانية في طرابلس


يحدث الآن

اخترنا لك
بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس
14:58
الوكالة الوطنية: استنفار للجيش اللبناني في ميس الجبل ردًّا على تحركات للقوات الاسرائيلية
14:53
غسان حجار لـ "وهلق شو": الرئيس بري قال الاسبوع الماضي ألا بوادر حرب في لبنان ولكن لا يمكننا ان نضمن ذلك.. ما الذي يمنع إسرائيل من شن حرب؟ نحن أمام خطر حقيقي
14:43
الصحافي غسان حجار لـ "وهلق شو": تصريح المبعوث الأميركي توم براك بمضمونه صحيح نحن دولة فاشلة
14:39
معلومات الجديد: الامير يزيد بن فرحان سيلتقي الوفد اللبناني في كلية الامير نايف للعلوم الامنية لبحث الملفات الامنية المشتركة في المنطقة تحديداً استقرار الحدود وضبط تهريب المخدرات والسلاح
13:05
معلومات الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد العبدالله ومدير عام الامن العام اللواء حسن شقير توجّهوا إلى السعودية في زيارة تستمر حتى الاربعاء
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025