القضاء الفرنسي يلاحق قادة سوريين ولبنان يتلقى استنابة (الأنباء)

جاء في صحيفة الأنباء: "لا يقل تأثيراً على الاستقرار الداخلي من الضغوط الأميركية ونزع سلاح "حزب الله"، تسلّم اللبناني استنابة من السلطات الفرنسيّة تطلب فيها تعقّب مسؤولين في نظام المخلوع وتوقيفهم في حال وجودهم على الأراضي .



وكشف مصدر قضائي لبناني، أن النائب العام التمييزي القاضي ، تلقى برقيّة رسمية من الفرنسي، تتضمن استنابة قضائية تطلب من "تعقّب كلّ من قائد المخابرات الجوية في نظام جميل ، ومدير مكتب الأمن القومي اللواء ، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود، وإجراء التحريات والاستقصاءات وتوقيفهم في حال وجودهم في لبنان، وتسليمهم إلى السلطات ".

وأشار المصدر إلى أن الحجار "كلفّ في ، إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن، والتحرّي عما إذا كان الحسن ومملوك ومحمود موجودين على الأراضي وتوقيفهم". كما طلب الحجار، وفق المصدر القضائي، "مراقبة حركة الدخول والخروج لهؤلاء، وما إذا كانوا دخلوا لبنان بطريقة شرعية".