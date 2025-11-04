القضاء الفرنسي يلاحق قادة سوريين ولبنان يتلقى استنابة (الأنباء)

وكشف مصدر قضائي لبناني، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار
، تلقى برقيّة رسمية من القضاء
الفرنسي، تتضمن استنابة قضائية تطلب من لبنان
"تعقّب كلّ من قائد المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد اللواء
جميل الحسن
، ومدير مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك
، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود، وإجراء التحريات والاستقصاءات وتوقيفهم في حال وجودهم في لبنان، وتسليمهم إلى السلطات الفرنسية
".
وأشار المصدر إلى أن الحجار "كلفّ شعبة المعلومات
في قوى الأمن الداخلي
، إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن، والتحرّي عما إذا كان الحسن ومملوك ومحمود موجودين على الأراضي اللبنانية
وتوقيفهم". كما طلب الحجار، وفق المصدر القضائي، "مراقبة حركة الدخول والخروج لهؤلاء، وما إذا كانوا دخلوا لبنان بطريقة شرعية".