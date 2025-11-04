لابيد: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله

وبحسب ما تنقل وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القيادات العسكرية والأمنية تجري دراسة لمختلف السيناريوهات للقتال في ، مع تدريبات أجريت تحاكي قتالاً في مناطق لبنانية بمعارك برية، وتستند التدريبات على تقارير استخبارية يعمل الإسرائيليون على جمعها، وعلى تجارب الحرب الماضية التي توقفت في 27 تشرين الثاني من العام 2024.

وبحسب ما يؤكد محللون إسرائيليون، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، فإن ما جرى تدميره حتى الآن هو فقط 40 في المئة من أنفاق ومخزونه من الأسلحة والصواريخ الموجهة والدقيقة. ويعتبر الإسرائيليون أن الحرب ضد حزب أصبحت خياراً ثابتاً، بينما يبقى السؤال عن موعد هذه العملية العسكرية، مدتها وشكلها.