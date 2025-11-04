على ضفاف النيل.. دعاية اوروبية لمصر "لا تقدر بثمن"!

يمتد الممشى لأكثر من 3 كيلومترات من كوبري قصر النيل إلى كوبري إمبابة، ويتضمن مسارات للجري والمشي وركوب الدراجات، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ تطل مباشرة على النهر.
يعكس مشهد المسؤولَيْن وهما يركضان في الهواء الطلق صباحاً، التحول العمراني والسياحي الكبير الذي شهدته العاصمة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ليصبح الممشى اليوم رمزاً للانفتاح والأمان والاستقرار.
جاءت زيارة رؤساء وزراء هولندا وبلجيكا لحضور الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين.
وفي منشور رسمي على «فيسبوك»، قال ديك شوف: إن الزيارة جاءت للاحتفاء بإنجاز مصري عالمي طال انتظاره قرابة عشرين عاماً، مؤكداً أن المتحف علامة فارقة في التبادل الثقافي بين أوروبا ومصر.
يعقد مجلس الوزراء يوم الخميس على جدول اعمالها 37 بندًا وابرز البنود: عرض تقرير الجيش حول حصر السلاح، وإستكمال البحث في موضوع الإنتخبات النيابية.