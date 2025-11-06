الأخبار
بعد فيديو وزيرة السياحة في مغارة جعيتا.. الوزارة توضح

2025-11-06 | 06:44
بعد فيديو وزيرة السياحة في مغارة جعيتا.. الوزارة توضح
بعد فيديو وزيرة السياحة في مغارة جعيتا.. الوزارة توضح

صدر عن وزارة السياحة البيان التالي:

توضيح هام من وزارة السياحة يتعلق بالفيديو المتداول عن الوزيرة لورا لحود في مغارة جعيتا: إن الفيديو المعني تم تصويره خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 يوليو. حيث كانت مجموعة صغيرة من الموسيقيين حاضرة لعزف موسيقى خلفية هادئة بهذه المناسبة، بالتنسيق التام مع الفريق وتحت إشراف الخبراء الذين قادوا حفل إعادة افتتاح المغارة. وأي تفسير آخر هو مضلل ومجتزأ من سياقه، ويرجى التأكد من المعلومات ومصادرها قبل نشرها، شكراً لتعاونكم.
بعد فيديو وزيرة السياحة في مغارة جعيتا.. الوزارة توضح

محليات

مغارة جعيتا

لبنان

وزارة السياحة

