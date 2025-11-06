بعد فيديو وزيرة السياحة في مغارة جعيتا.. الوزارة توضح

صدر عن البيان التالي:

توضيح هام من يتعلق بالفيديو المتداول عن في مغارة : إن الفيديو المعني تم تصويره خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 يوليو. حيث كانت مجموعة صغيرة من الموسيقيين حاضرة لعزف موسيقى خلفية هادئة بهذه المناسبة، بالتنسيق التام مع الفريق وتحت إشراف الخبراء الذين قادوا حفل إعادة افتتاح المغارة. وأي تفسير آخر هو مضلل ومجتزأ من سياقه، ويرجى التأكد من المعلومات ومصادرها قبل نشرها، شكراً لتعاونكم.