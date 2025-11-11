من الدمار إلى التعافي... لجنة وزارية ترسم ملامح إعادة الإعمار

اجتمعت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي برئاسة الدكتور نواف سلام، وضمّت الوزراء المعنيين: ياسين جابر، والمياه جوزيف الصدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزيرة البيئة تمارا الزين، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار قباني، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر وقد انضم اليهم وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة ركان الدين.