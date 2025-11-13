جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل ستنسحب إسرائيل؟

قبل ان نناشد الحياد ونعدل الدستور مهلا أيها السادة فهل اسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الارض مقابل السلام .اما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها #لبنان pic.twitter.com/HYpyFYOUPn
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) November 13, 2025
عبّر رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور على منصة "إكس"، عن "الشكر، كل الشكر للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره"، مثمّناً مبادرتها "بالإعلان عن الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية".