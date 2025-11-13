جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل ستنسحب إسرائيل؟

قبل ان نناشد الحياد ونعدل الدستور مهلا أيها السادة فهل اسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة وهل من المفيد الخروج من المحيط والتخلي عن مبدأ الارض مقابل السلام .اما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها #لبنان pic.twitter.com/HYpyFYOUPn — (@walidjoumblatt) November 13, 2025

