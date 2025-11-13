بالصور: لقاءٌ بين السفير بخاري وعبد المسيح.. ودعم للبنان

حضر اللقاء عدد من الفعاليات الكورانية السنية من رؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات اجتماعية وثقافية وأكاديمية ودينية، وسط حوار بنّاء لتعزيز التعاون بما يخدم مصلحة والمنطقة.

وأكد الطرفان الدور المحوري للمملكة في دعم لبنان واستقراره، سواء عبر مساندة مؤسساته الشرعية أو وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني.