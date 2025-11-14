الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مراد رداً على نائب "قواتي": مرجعية السنة ليست معراب

2025-11-14 | 00:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراد رداً على نائب &quot;قواتي&quot;: مرجعية السنة ليست معراب
مراد رداً على نائب "قواتي": مرجعية السنة ليست معراب

رد النائب حسن مراد على تصريحات النائب جورج عقيص، فكتب على وسائل التواصل الإجتماعي: "أتحفنا احد نواب البقاع الاوسط بتصريحه حول التحالفات في المنطقة وتحديدا الصوت السني فيها، منوهاً ان مرجعية المرشح السني على لائحتهم ستكون في معراب".

وأضاف مراد: رغم اننا لم نعتد الحديث الطائفي او المذهبي ولكن للأسف يبدو ان غرور الزميل العزيز جعل سقف طموحاته مرتفعاً مصدقاً ان السنة في لبنان لا مرجعية لهم، وبالتالي يقتضي الرد عليه كما يفهم، لذلك نبارك لمن يترشح على لوائح هؤلاء مرجعيتهم الميليشياوية وندعوهم إلى مراقبة تصويت الصوت السني في البقاع الأوسط يوم الاقتراع لانه سيكون هو الدرس والفيصل".

وكان النائب جورج عقيص، في عشاء لمنسقية زحلة، قد قال: "أحيّي كل أهالي زحلة وجوارها الموجودين معنا الليلة وأشكرهم على تكبّدهم عناء الوصول من زحلة إلى معراب، ولو أن البعد الجغرافي بين زحلة ومعراب يعوّضه الالتصاق الفكري والعاطفي والوجداني والتماهي السياسي والعقائدي. الليلة زحلة في معراب، ومنذ بضعة أشهر كانت معراب في زحلة من أجل تهنئتها ببلديتها الجديدة. وجودنا اليوم مع بعضنا البعض هو في نصّ المسافة بين معركتين: معركة بلدية انتصرنا فيها، ومعركة نيابية نتحضّر لها، قدرنا الفوز في المعركة البلدية لأننا طرحنا أنفسنا كبديل عن نهج ورؤية وأسلوب وممارسة لم تعد تقنع الناس، ولأن البديل كان ثبّت نفسه في التمثيل النيابي، بات لدينا اليوم  التمثيلين البلدي والنيابي، من هنا تضاعفت مسؤوليتنا: اولاً في إقناع الناس بأن تصويتهم للبلدية كان صائباً، وثانياً في الإستمرار بالتصويت للتمثيل السياسي والنيابي القواتي الذي هو الخيار الوحيد الذي يشبههم وطموحاتهم".

وقال أننا "لن نسخّر البلدية لخدمة المعركة النيابية، كما لم نسخّر وزاراتنا للخدمات الانتخابية، وهذا النهج الذي نمارسه ثبّت نجاح مشروعنا في عيون الناس. ونحن نفتخر أننا نرسي ثقافية سياسية جديدة: التصويت خيارات سياسيّة وليس خدمات نفعية، في بلد تسوده الزبائنية والفساد، وبالتالي أصبحت السياسة مع القوات مشروعاً للمستقبل وليس مصالح للحاضر أو تصفية حسابات الماضي".

وذكّر عقيص "الزحلانة" بأنه من على هذا المنبر، وقبل معركة البلدية ببضعة أسابيع قلت لكم: إذا ربحنا الإنتخابات بفرق أقل من 3 الآف صوت نعتبر أننا خسرنا المعركة، وكانت المفاجأة أن الفارق كان 6 الآف صوت. واليوم من جديد أقول لكم: في حال لم نربح في الانتخابات النيابية 4 حواصل، سأعتبر أننا خسرنا الإنتخابات، لذا أرجوكم فاجئونا مرة أخرى "واعطونا 5 حواصل بدل الـ4".
 
مقالات ذات صلة
مراد رداً على نائب "قواتي": مرجعية السنة ليست معراب

محليات

حسن مراد

جورج عقيص

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة الخارحية: بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية للمغتربين حتى اليوم 55,548 ناخباً
البساط: العلاقة مع الأشقاء العرب تبقى عنصراً أساسياً في أي رؤية اقتصادية لبنانية

اقرأ ايضا في محليات

جثة على الطريق!
03:54

جثة على الطريق!

عثر منذ بعض الوقت، على جثة فتى مجهول الهوية ملقاة الى جانب طريق بكركي - حريصا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

03:54

جثة على الطريق!

عثر منذ بعض الوقت، على جثة فتى مجهول الهوية ملقاة الى جانب طريق بكركي - حريصا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
03:01

عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون

أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنها "تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع".

03:01

عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون

أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنها "تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع".

يحدث الآن

اخترنا لك
جثة على الطريق!
03:54
خطوات وقائية تجاه تحويل الأموال والصرافة.. مصرف لبنان يتحرك!
03:09
عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
03:01
"ذروة المنخفض".. إليكم طقس اليوم!
02:52
"القرض الحسن".. كالسلاح!
02:45
وزارة الخارحية: بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية للمغتربين حتى اليوم 55,548 ناخباً
01:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025