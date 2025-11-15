الأخبار
محليات

هذه "الغزوة" لن أرد عليها أبداً... برّي يوضّح نقاط حساسة!

2025-11-15 | 06:18
هذه &quot;الغزوة&quot; لن أرد عليها أبداً... برّي يوضّح نقاط حساسة!
هذه "الغزوة" لن أرد عليها أبداً... برّي يوضّح نقاط حساسة!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزاف القصيفي، حيث تناول اللقاء مختلف التطورات السياسية والمستجدات المتعلقة بالواقع الإعلامي في البلاد.

ورداً على الهجمات الشخصية ضده والمجلس النيابي، اعتبر بري أن هذه الحملة موجهة ومعروفة، قائلاً: "الشجرة المثمرة تتعرض دائماً للرشق بالحجارة"، وهذه "الغزوة" هي من طرف معروف ولن أرد أبداً .وأضاف أن قانون الانتخابات النافذ يتطلب التوافق الوطني، وأن أي مشروع قانون لم يصل بعد إلى المجلس، مما يفسر التأخير في الحلول المطروحة. وأكد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد من دون أي تأجيل أو تمديد.

وعن الوضع المالي، شدد بري على أن الودائع المصرفية "مقدسة" ولن يسمح بتمرير أي قانون ينتقص منها، مشيراً إلى أن المجلس النيابي أنجز كافة القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإصلاح المالي، باستثناء قانون الفجوة المالية الذي ينتظر الحكومة. ووصف الأزمة المالية الراهنة بأنها الأخطر التي يمر بها لبنان، مؤكداً أن الحل يكمن في الوحدة الوطنية.

وفي الشأن الأمني، أكد بري التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، مع انتشار أكثر من 9000 جندي لضمان أمن المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تلتزم بأي بند من الاتفاق. ودعا إلى توحيد الموقف اللبناني لمواجهة التحديات والتهديدات الإسرائيلية المحتملة.

وحول حزب الله، أوضح بري أن إعادة ترتيب أوضاع الحزب وتنظيمه الداخلي أمر طبيعي لأي مكون سياسي بعد العدوان الإسرائيلي، نافياً صحة المزاعم حول تهريب السلاح من أي جهة.

أما على الصعيد العربي والدولي، فأكد بري أن علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية وباقي الأشقاء العرب مستمرة، وأن لبنان يظل "بلد كل العرب"، مؤكداً عدم وجود أي خطر من فتنة داخلية.

وختم بري اللقاء بالتأكيد على أن "لا خلاص ولا مناص إلا بالوحدة"، نافياً أي عداءات شخصية ومشدداً على رفض منطق العزل لأي مكون سياسي أو طائفي في لبنان

بعد الأمطار.. الهيئة العقارية تحذر: آلاف المباني مهدّدة
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!

