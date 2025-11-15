معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية

عقدت عائلات بريتال وبدنايل لقاء مصالحة في حسينية بدنايل، تحت عنوان "الصفح عن مقدرة"، حيث أعلنت عائلة سليمان إسقاط الحق عن المتهمين بقتل علي سعدون سليمان، بعد توقيفهم وصدور قرار ظني بحقهم بتهمة القتل العمد.



