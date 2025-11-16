الأخبار
محليات

بعد تغريدة جنبلاط.. مسؤول قواتي يرد

2025-11-16 | 09:12
بعد تغريدة جنبلاط.. مسؤول قواتي يرد
بعد تغريدة جنبلاط.. مسؤول قواتي يرد

صدر عن عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق إيدي أبي اللمع، البيان التالي:

وليد بيك، بناء على المعرفة التي تجمعنا، أودّ أن أسألك: من هي الوفود السيادية التي تزور واشنطن ومهمّتها التشكيك والتحريض؟ وعلى أي معطيات استندت في قولك هذا؟

أما في ما يتعلّق بدعوتك إلى زيادات للجيش وقوى الأمن الداخلي، فنحن جميعًا مع إعطاء زيادات للجيش وللأمن الداخلي ولكل موظفي القطاع العام، من باب الإنصاف. ولكن هل لك أن تخبرنا من أين يمكن تأمين الأموال اللازمة لهذه الزيادات؟

وفي ما يخصّ الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، فنحن نتفق معك تمامًا، وقد طرحنا هذا الموضوع مرارًا على رئيس الحكومة وداخل مجلس الوزراء. ونتمنى لو تشاركنا أنت أيضًا في طرح هذا الملف مع رئيس الحكومة ومع وزرائك داخل الحكومة، سعيًا إلى حلّ هذه المعضلة بما يخدم مصلحة لبنان وسوريا معًا.

كلام أبي اللمع جاء رداً على تغريدة رئيس الحزب الإشتراكي السابق وليد جنبلاط الأخيرة، عبر منصة إكس: "الوفود السيادية التي تزور واشنطن مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلين العدوان اليومي .فهل طالبوا بزيادة معاشات الجيش والأمن الداخلي مع تحديث آلياته وهل يدركون أهمية تسوية المحكومين الإسلاميين السوريين التي ترفض السلطة تسليمهم وماذا عن وضع السجون المكتظة وحالات المرض الانتحار".

 

بعد تغريدة جنبلاط.. مسؤول قواتي يرد

محليات

وليد جنبلاط

القوات اللبنانية

إيدي أبي اللمع

Aljadeed
السعودية قالت كلمتها؟! (الجريدة الكويتية)
القوات تحسم موقفها عشيّة الاستحقاق النقابي

هزة جديدة!
11:28

هزة جديدة!

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية "بحنس" بأنه سجّل عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2025 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قضاء زحلة. وقد شعر بها عدد من المواطنين.

11:28

هزة جديدة!

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية "بحنس" بأنه سجّل عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2025 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قضاء زحلة. وقد شعر بها عدد من المواطنين.

ميكانيزم وقف النار بلا جدوى.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
11:53
"تفسيدة" أفسدت اللقاء.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:39
هزة جديدة!
11:28
مراسل الجديد: فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بانتخاب نقابة المحامين في بيروت
11:26
بالأسماء - من هم الفائزون في انتخابات مجلس نقابة المحامين؟
09:43
الجيش: نعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
09:27
