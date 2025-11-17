في الشمال.. طفل يطلق النار على امه

أفادت " للإعلام"

بأن ز. ع أُصيبت بطلق ناري عن طريق الخطأ، داخل منزلها في بلدة السفيرة - ، بعدما أطلق ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، النار من بندقية صيد أثناء لهوه بها.

وتم نقل المصابة على وجه إلى حيث خضعت للعلاج اللازم، وأفيد بأن حالتها الصحية مستقرة.