تأجيل الزيارة.. ريثما تتضح الأمور! (الشرق الأوسط)

قالت مصادر عسكرية للشرق الأوسط، إن " رصدت في الأسبوعين الأخيرين هجمة إسرائيلية على الجيش ودوره الوطني، لم تخلُ من تجنٍّ واستهداف للجيش اللبناني"، وتزامنت الحملة مع حملة أخرى بدأها السيناتور ليندسي والسيناتورة جوني إرنست، وهي حملة مفاجئة، وفقاً لما قالته المصادر.



وبدا أن "الحملة أدت إلى ضغوط في ، بدليل أن أُبلغت بإلغاء عدد من اللقاءات التي كانت على جدول أعمال العماد هيكل في واشنطن"، بحسب الصحيفة.



وقالت المصادر: "إزاء هذا، ارتأى تأجيل الزيارة إلى واشنطن، ريثما تتضح الصورة، وحرصاً منه على عدم إفشال الزيارة"، مشيرة إلى أن "ما رُصد من حملات ضغط إسرائيلية يشير إلى أن هناك حملات ممنهجة ضد ودوره".



وأكدت المصادر أن "قرار التأجيل اتخذته اللبناني"، مشددة على أن "الجانب اللبناني لم يبلَّغ من الجانب الأميركي إي إشعار بشأن إلغاء الزيارة".



كما أكدت المصادر أن "قيادة الجيش لم تبلَّغ أي إجراءات، مثل إلغاء برامج أو تعليقها، موضحة أن السياق مرتبط بقرار لبناني لتأجيل الزيارة ريثما تتضح الأمور".