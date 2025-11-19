تأجيل الزيارة.. ريثما تتضح الأمور! (الشرق الأوسط)

وبدا أن "الحملة أدت إلى ضغوط في واشنطن
، بدليل أن قيادة الجيش اللبناني
أُبلغت بإلغاء عدد من اللقاءات التي كانت على جدول أعمال العماد هيكل في واشنطن"، بحسب الصحيفة.
وقالت المصادر: "إزاء هذا، ارتأى قائد الجيش
تأجيل الزيارة إلى واشنطن، ريثما تتضح الصورة، وحرصاً منه على عدم إفشال الزيارة"، مشيرة إلى أن "ما رُصد من حملات ضغط إسرائيلية يشير إلى أن هناك حملات ممنهجة ضد الجيش اللبناني
ودوره".
وأكدت المصادر أن "قرار التأجيل اتخذته قيادة الجيش
اللبناني"، مشددة على أن "الجانب اللبناني لم يبلَّغ من الجانب الأميركي إي إشعار بشأن إلغاء الزيارة".
كما أكدت المصادر أن "قيادة الجيش لم تبلَّغ أي إجراءات، مثل إلغاء برامج أو تعليقها، موضحة أن السياق مرتبط بقرار لبناني لتأجيل الزيارة ريثما تتضح الأمور".