"بعد الشتوة".. درجات حرارة مرتفعة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر جاف ودافىء مع إرتفاع بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بين 17 و 25، في بين 14 و 23 درجة وفي بين 8 و 20 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: صاف اجمالا مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد.



الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.



الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال 30 درجة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.



السبت: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.