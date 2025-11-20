عن التفاوض مع إسرائيل.. هذا ما كشفه سلام

وقال سلام: “أكرّر عرض السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق التي ما زالت تحتفظ بها وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد وسأطرح ذلك على .”

وأضاف: “خطّة نزع السلاح جنوبي لبنان تسير على المسار الصحيح والجيش يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل.”

وتابع: “إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية “عديمة القيمة الأمنية والعسكرية””.

وأردف: “الجيش شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصا على الحدود مع .”

وقال سلام: “نعمل مع والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة لبنان وتعافي الاقتصاد.”

وختم: “لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة.