محليات

في زحلة.. جريمة بيئية وصحية خطيرة

2025-11-22 | 09:27
في زحلة.. جريمة بيئية وصحية خطيرة
في زحلة.. جريمة بيئية وصحية خطيرة

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:

"تكشف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن جريمة بيئية وصحية بالغة الخطورة في مدينة زحلة، تتمثّل بقيام مجهولين برمي آلاف طيور الدجاج النافقة والمريضة في مجرى نهر الليطاني، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وللنظام البيئي في الحوض الأعلى للنهر.

وقد باشرت فرق المصلحة فورًا تحديد مصدر الطيور النافقة والتحقّق من المزارع المحتملة التي قد تكون تخلّصت من مخلفاتها بطريقة غير قانونية، ويجري العمل على تحديد صاحب المزرعة المسؤول عن هذا التصرّف المشين.



يمثّل هذا النوع من المخلفات الحيوانية خطرًا كبيرًا، أبرزها:
• انتقال الأمراض والأوبئة من الطيور المريضة إلى الإنسان والحيوان، لا سيما الأمراض الجرثومية والفيروسية القابلة للانتشار عبر المياه والهواء.
• تلوّث خطير لمياه النهر نتيجة تحلّل الجيف، وارتفاع الأحمال العضوية، وانتشار البكتيريا الممرِضة في المياه الجارية.
• انبعاث روائح وتعفّن يضرّ بالسكّان المجاورين وبالمنتجات الزراعية المحاذية للنهر.
• استقطاب القوارض والحشرات إلى مكان التخلص العشوائي، ما يفاقم الخطر الصحي والبيئي.



تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبالتنسيق مع مفرزة البقاع القضائية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين استنادًا إلى القوانين البيئية والصحية.

كما ستباشر فرق المصلحة، بالتنسيق مع بلدية زحلة، إزالة الطيور النافقة من مجرى النهر ونقلها إلى أماكن معالجة النفايات الحيوانية وفق الأصول الفنية والبيئية المعتمدة، منعًا لانتشار أي مخاطر إضافية.

وتؤكد المصلحة أنها ستتعامل مع هذا الملف بكل صرامة، وستلاحق المسؤولين ايا كانوا".
