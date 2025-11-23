الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله

2025-11-23 | 02:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله
ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع في لبنان ما زال هشاً للغاية

مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة وفي حديثٍ إلى قناة "CNBC عربية" رداً على سؤال حول الوضع في لبنان والشرق الاوسط أضاف ماكرون: "أعتقد أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ألقى خطاباً بالغ الأهمية وأود القول إنه عبّر عمّا نراه نحن أيضاً، أي ضرورة التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله، وتنفيذ خطتنا الهادفة بوضوح إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب، ومكافحة هذا التنظيم الإرهابي بشكلٍ فعال". وتابع ماكرون: "نقوم بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية ونعمل معاً في آلية هذا التنسيق ونجري نقاشاً مباشراً مع إسرائيل مع تردي الوضع الأمني بشكل واضح". وأردف: "نريد تطبيق هذه الآلية تدريجياً لاستعادة سيادة لبنان وستكون الأسابيع المقبلة حاسمةً للغاية في هذا الإنجاز".
مقالات ذات صلة
ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله

محليات

الرئيس الفرنسي

ماكرون

لبنان

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"وقائع ميدانية".. في التقرير الثالث للجيش (الأنباء)
لبنان ينضمّ إلى اللجنة التنفيذية لاتحاد عمال الخشب والبناء في مؤتمر لارنكا

اقرأ ايضا في محليات

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات
03:30

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

03:30

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

يحدث الآن

اخترنا لك
نتنياهو: سنواصل القيام بما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته
04:35
موقف سلام الإنتخابي يثير بري وجنبلاط (الديار)
04:28
جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات
03:30
معاريف: ضباط وعسكريون يتقاضون رواتب مزدوجة من الجيش والحزب
03:14
"وقائع ميدانية".. في التقرير الثالث للجيش (الأنباء)
03:00
لبنان ينضمّ إلى اللجنة التنفيذية لاتحاد عمال الخشب والبناء في مؤتمر لارنكا
02:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025