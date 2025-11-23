ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله

مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة وفي حديثٍ إلى قناة
"CNBC عربية" رداً على سؤال حول الوضع في لبنان
والشرق الاوسط أضاف ماكرون: "أعتقد أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ألقى خطاباً بالغ الأهمية وأود القول إنه عبّر عمّا نراه نحن أيضاً، أي ضرورة التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله
، وتنفيذ خطتنا الهادفة بوضوح إلى استعادة السيادة اللبنانية
في الجنوب، ومكافحة هذا التنظيم الإرهابي بشكلٍ فعال". وتابع ماكرون: "نقوم بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة
الأميركية ونعمل معاً في آلية هذا التنسيق ونجري نقاشاً مباشراً مع إسرائيل
مع تردي الوضع الأمني بشكل واضح". وأردف: "نريد تطبيق هذه الآلية تدريجياً لاستعادة سيادة لبنان وستكون الأسابيع المقبلة حاسمةً للغاية في هذا الإنجاز".