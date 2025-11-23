ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله

أكد ماكرون أن الوضع في ما زال هشاً للغاية

مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة وفي حديثٍ إلى "CNBC عربية" رداً على سؤال حول الوضع في والشرق الاوسط أضاف ماكرون: "أعتقد أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ألقى خطاباً بالغ الأهمية وأود القول إنه عبّر عمّا نراه نحن أيضاً، أي ضرورة التعامل بحزم وفاعلية مع ، وتنفيذ خطتنا الهادفة بوضوح إلى استعادة السيادة في الجنوب، ومكافحة هذا التنظيم الإرهابي بشكلٍ فعال". وتابع ماكرون: "نقوم بالتنسيق الوثيق مع الأميركية ونعمل معاً في آلية هذا التنسيق ونجري نقاشاً مباشراً مع مع تردي الوضع الأمني بشكل واضح". وأردف: "نريد تطبيق هذه الآلية تدريجياً لاستعادة سيادة لبنان وستكون الأسابيع المقبلة حاسمةً للغاية في هذا الإنجاز".