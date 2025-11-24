مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": تحرّكات حثيثة تُبذل لتجنيب لبنان اندلاع حلقة صراع جديدة غير أنّ نجاحها لا يزال بالغ الصعوبة إذ تصطدم هذه الجهود بمكانة لبنان المتراجعة على سلّم الأولويات الدولية في ظل تقدم