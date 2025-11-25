الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد الفيضانات.. رسامني يعلّق: أمر طبيعي

2025-11-25 | 08:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الفيضانات.. رسامني يعلّق: أمر طبيعي
بعد الفيضانات.. رسامني يعلّق: أمر طبيعي

علّق وزير الأشغال العامة والنقل فاير رسامني على حال الطرقات التي شهدت تجمعات مياه بعد هطول الأمطار بغزارة.

فقال: "هطلت الأمطار أكثر من 30 مم ومن الطبيعي أن تصبح هناك فيضانات، وعالجنا تقريباً كافة المشاكل فيما لدينا فقط موضوع خلدة سنقوم بحلّه في غضون ساعة والأجهزة متواجدة على الطرقات منذ يوم أمس".

وتابع: "بموضوع بلدية بيروت، نحن لسنا مسؤولين عنها ولكن مستعدون لدعمها بخبراتنا".

وفي سياق متصل، عاشت بيروت ومحيطها اليوم مشهداً لم يعد صادماً بقدر ما أصبح جزءاً من روتين البؤس اللبناني، إذ غرقت الشوارع مع أول “شتوة حرزانة”، في ظل دولة تبدو بلا خطط وبلا مؤسسات قادرة على القيام بأبسط واجباتها.

اللبنانيون وجدوا أنفسهم مجدداً محاصرين داخل سياراتهم، عاجزين عن التقدّم أو التراجع، فيما تحوّلت الطرقات خلال دقائق إلى أنهار جارفة.

المفارقة أنّ ما حصل لم يكن مفاجئاً… فمصلحة الأرصاد الجوية حذّرت مسبقاً، والمتخصّصون في الأحوال الجوية – ومنهم الأب إيلي خنيصر – أكّدوا أنّ لبنان مقبل على 13 ساعة من الأمطار الغزيرة وأنّ كمية المتساقطات ستكون "حرزانة".

ومع ذلك، غرقَت الطرقات دفعة واحدة، كما لو أنّ التحذيرات لم تصل إلى المعنيين… أو ربما وصلت، لكنّ أحداً لم يكترث.

مقالات ذات صلة
بعد الفيضانات.. رسامني يعلّق: أمر طبيعي

محليات

لبنان

وزارة الأشغال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"لتنفيذ الخطة فوراً"… مسؤول في البيت الأبيض يتحدث عن "حزب الله" (الجمهورية)
مراسلة الجديد تنقل الصورة من مكان الحريق في "أنفه"

اقرأ ايضا في محليات

رسالة من ترامب الى الرئيس عون
12:14

رسالة من ترامب الى الرئيس عون

وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال

12:14

رسالة من ترامب الى الرئيس عون

وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال

يحدث الآن

اخترنا لك
رسالة من ترامب الى الرئيس عون
12:14
ترامب: أتطلع إلى تعميق الشراكة مع لبنان
12:10
ترامب: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية
12:09
ترامب: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار
12:08
مرفأ بيروت على خارطة الابحار التجاري | في النشرة المسائية بعد قليل
11:53
لأوّل مرّة في لبنان.. غرامات على وزراء
11:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025