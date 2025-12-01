مشهد استثنائي في عنايا: توافد كبير لاستقبال الحبر الأعظم

بدأ منذ ساعات الصباح الاولى توافد المواطنين إلى دير في عنايا لاستقبال قداسة البابا لاوون .

وافادت مندوية "الوكالة " بانه منذ الصباح الباكر بدأالمواطنون بالتجمع رغم رداءة الطقس على طول الطريق التي سيسلكها البابا لاوون من السفارة البابوية في الى في عنايا . وقد تجمع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات حاملين الاعلام البابوية والورود والارز على وقع قرع اجراس الكنائس.