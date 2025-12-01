مشهد استثنائي في عنايا: توافد كبير لاستقبال الحبر الأعظم

بدأ منذ ساعات الصباح الاولى توافد المواطنين إلى دير مار مارون في عنايا لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر.
وافادت مندوية "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه منذ الصباح الباكر بدأالمواطنون بالتجمع رغم رداءة الطقس على طول الطريق التي سيسلكها البابا لاوون من السفارة البابوية في حريصا الى مار شربل في عنايا . وقد تجمع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الاعلام اللبنانية البابوية والورود والارز على وقع قرع اجراس الكنائس.
عطفًا على البيان الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشأن جريمة قطع الأشجار داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية ارزي، تُعلن المصلحة أن فرق الضابطة المائية التابعة لها واصلت تحقيقاتها الميدانية، وتمكّنت من تحديد مكان تخزين الأشجار المقطوعة لدى أشخاص من جنسية غير لبنانية في منطقة كوثرية الرز، حيث جرى ضبط الأخشاب المقطوعة وتوثيقها.