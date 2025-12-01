الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مشهد استثنائي في عنايا: توافد كبير لاستقبال الحبر الأعظم

2025-12-01 | 01:03
مشهد استثنائي في عنايا: توافد كبير لاستقبال الحبر الأعظم
مشهد استثنائي في عنايا: توافد كبير لاستقبال الحبر الأعظم

  بدأ منذ ساعات الصباح الاولى توافد المواطنين إلى دير مار مارون في عنايا لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر

وافادت مندوية "الوكالة  الوطنية للاعلام"  بانه منذ الصباح الباكر بدأالمواطنون بالتجمع رغم رداءة الطقس على طول الطريق التي سيسلكها البابا لاوون من السفارة البابوية في حريصا الى مار شربل في عنايا . وقد تجمع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الاعلام اللبنانية البابوية والورود والارز على وقع قرع اجراس الكنائس.

مشهد استثنائي في عنايا: توافد كبير لاستقبال الحبر الأعظم

محليات

لبنان

الجديد

إنطلاق موكب البابا من حريصا إلى دير ما مارون عنّايا
في اليوم الثاني لزيارة البابا.. الجديد تواكب لحظة بلحظة

مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!
05:14

مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!

عطفًا على البيان الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشأن جريمة قطع الأشجار داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية ارزي، تُعلن المصلحة أن فرق الضابطة المائية التابعة لها واصلت تحقيقاتها الميدانية، وتمكّنت من تحديد مكان تخزين الأشجار المقطوعة لدى أشخاص من جنسية غير لبنانية في منطقة كوثرية الرز، حيث جرى ضبط الأخشاب المقطوعة وتوثيقها.

05:14

مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!

عطفًا على البيان الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشأن جريمة قطع الأشجار داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية ارزي، تُعلن المصلحة أن فرق الضابطة المائية التابعة لها واصلت تحقيقاتها الميدانية، وتمكّنت من تحديد مكان تخزين الأشجار المقطوعة لدى أشخاص من جنسية غير لبنانية في منطقة كوثرية الرز، حيث جرى ضبط الأخشاب المقطوعة وتوثيقها.

مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!
05:14
حشود كبيرة تستقبل البابا لاون في حريصا على وقع الترانيم
04:45
"بالزغاريد" استقبال حاشد للبابا في عنايا (شاهد الفيديو)
04:15
حشود كبيرة تنتظر البابا لاون في حريصا
03:45
وصول البابا لاون الرابع عشر إلى حريصا
03:37
البابا لاون من عنايا: نطلب السلام للبنان والمنطقة
03:36
