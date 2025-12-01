رسالة أميريكة عالية النبرة.. تصعيد وشيك بعد زيارة الحبر الأعظم

تزامنا مع الروحي الكبير وأبعاده الكنسية والاجتماعية والوجودية المرتبطة بالكيان اللبناني، كشفت مصادر مطلعة على زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى رئيس الحكومة شياع السوداني، ان باراك ناقش اوضاع المنطقة قائلا إنها مقبلة على تصعيد ، وحذر من عملية عسكرية إسرائيلية وشيكة ضد في . كما حذر براك بغداد من أي تدخل للفصائل ، لأن أي تدخل من أي فصيل سيؤدي إلى ضربة إسرائيلية قاسية تستهدف مواقع مرتبطة بتلك الفصائل.