محليات
رسالة أميريكة عالية النبرة.. تصعيد وشيك بعد زيارة الحبر الأعظم
2025-12-01 | 08:30
A-
A+
رسالة أميريكة عالية النبرة.. تصعيد وشيك بعد زيارة الحبر الأعظم
تزامنا مع
الحدث
الروحي الكبير وأبعاده الكنسية والاجتماعية والوجودية المرتبطة بالكيان اللبناني، كشفت مصادر مطلعة على زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى رئيس الحكومة
العراقي
محمد
شياع السوداني، ان باراك ناقش اوضاع المنطقة قائلا إنها مقبلة على تصعيد ، وحذر من عملية عسكرية إسرائيلية وشيكة ضد
حزب الله
في
لبنان
. كما حذر براك بغداد من أي تدخل للفصائل
العراقية
، لأن أي تدخل من أي فصيل سيؤدي إلى ضربة إسرائيلية قاسية تستهدف مواقع مرتبطة بتلك الفصائل.
هذه
الرسالة
التي نقلها باراك وصلت عبر قنوات متفرقة الى
لبنان
وسط معلومات عن تصعيد إسرائيلي بعد انتهاء زيارة الحبر الاعظم.
تابعوا التغطية المباشرة لزيارة الحبر الأعظم الى لبنان
تصعيد محتمل ورسائل هامة… لبنان يلجأ إلى الحبر الأعظم
مشهد استثنائي في عنايا: توافد كبير لاستقبال الحبر الأعظم
رسالة أميريكة عالية النبرة.. تصعيد وشيك بعد زيارة الحبر الأعظم
محليات
حزب الله.اسرائيل
توم باراك
سلاح حزب الله
الجنوب
