بعد زيارة البابا.. تحية للأجهزة الأمنية!

نشرت صفحة والبلديات على منصة "اكس": "مع انتهاء الزيارة التاريخية لقداسة البابا وما حملته من رسائل سلام ومحبة، أتوجّه من القلب بالشكر والتقدير إلى من قوى أمن داخلي وأمن عام والدفاع المدني التي عملت، إلى جانب ، وإلى المحافظين والبلديات، على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بُذلت خلال مواكبة الزيارة بكل تفاصيلها ومراحلها.