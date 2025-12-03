الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بحضور أورتاغوس وانضمام سيمون كرم.."الميكانيزم" اجتمعت في الناقورة

2025-12-03 | 09:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بحضور أورتاغوس وانضمام سيمون كرم..&quot;الميكانيزم&quot; اجتمعت في الناقورة
بحضور أورتاغوس وانضمام سيمون كرم.."الميكانيزم" اجتمعت في الناقورة

صدر عن السفارة الأميركية البيان التالي:

اجتمع كبار المسؤولين في الدورة الرابعة عشرة للجنة الميكانيزم في 3 كانون الأول، في الناقورة لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان.

ودعمًا لسلام دائم وازدهار مشترك للجانبين، انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأول للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي، أوري ريسنيك، من إسرائيل، إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في اجتماع اليوم كمشاركين مدنيين. 

ويعكس انضمامهما التزام الآلية بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع.

رحبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يرتكز عمل الآلية الخماسية على حوار مدني وعسكري دائم.

وتتطلع اللجنة إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور ريسنيك في الجلسات المقبلة، وإلى دمج توصياتهما مع استمرار الآلية في تعزيز السلام الدائم على طول الحدود.
 
 
 
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
بحضور أورتاغوس وانضمام سيمون كرم.."الميكانيزم" اجتمعت في الناقورة

محليات

اسرائيل

لجنة الميكانيزم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)
رسالة حازمة بجعبة أورتاغوس: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل"

اقرأ ايضا في محليات

كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!
13:51

كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!

في العناوين السياسية والامنية لهذا اليوم تطورٌ لافت. العنوانُ السياسي في تعيين السفير الأسبق سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في الناقورة، وفي تأثيره المباشر على العنوان الامني خصوصا مع رسائل التصعيد العديدة التي وصلت الى لبنان.

13:51

كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!

في العناوين السياسية والامنية لهذا اليوم تطورٌ لافت. العنوانُ السياسي في تعيين السفير الأسبق سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في الناقورة، وفي تأثيره المباشر على العنوان الامني خصوصا مع رسائل التصعيد العديدة التي وصلت الى لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لك
كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!
13:51
معلومات الجديد: انقسم اجتماع الميكانيزم إلى قسمين الأول بين العسكريين والثاني بين المدنيين وفيه جرى النقاش في نزع سلاح الحزب والانسحاب الاسرائيلي والغارات والتعاون الاقتصادي بين لبنان واسرائيل جنوب لب
13:28
مصادر دبلوماسية للجديد: دخول السفير كرم على رئاسة الوفد خطوة من شأنها تسهيل التفاوض في الاجتماع نفسه ومن جهة ثانية خطوةٌ لبنانية رسمية لا تجنّب لبنان التصعيد بالمطلق ولكنها تجنّب التصعيد الاسرائيلي ع
13:26
معلومات الجديد: اجتماع عقد مساء الثلاثاء بين السفير كرم والعميد تابت جرى خلاله تنسيق الموقف الموحّد للبنان مع التأكيد أنّ أي قرار يبقى بيد المجلس النيابي وأن من يطلب من الجيش أكثر عليه أن يقدّم له الد
13:26
معلومات الجديد: خلال الاجتماع عبر الجيش عن ارتياحه لتعيينِ السفير كرم معتبراً انه رجل وطني
13:25
معلومات الجديد: أورتاغس كانت مرتاحة للمداولات بحيث عبر المجتمعون عن ثنائهم على عمل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولا تابت
13:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025