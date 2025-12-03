بحضور أورتاغوس وانضمام سيمون كرم.."الميكانيزم" اجتمعت في الناقورة

صدر عن السفارة الأميركية البيان التالي:





اجتمع كبار المسؤولين في الرابعة عشرة للجنة الميكانيزم في 3 الأول، في الناقورة لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية في .



ودعمًا لسلام دائم وازدهار للجانبين، انضم اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأول للسياسة الخارجية في مجلس ، ريسنيك، من ، إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في اجتماع كمشاركين مدنيين.



ويعكس انضمامهما الآلية بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع.



رحبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يرتكز عمل الآلية الخماسية على حوار مدني وعسكري دائم.



وتتطلع اللجنة إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور ريسنيك في الجلسات المقبلة، وإلى دمج توصياتهما مع استمرار الآلية في تعزيز السلام الدائم على طول الحدود.