"ضوء أخضر" من الحزب لبرّي.. ماذا عن طهران؟ (اللواء)

جاء في صحيفة "اللواء":

الخطوة الرئاسية بتعيين مدني على رأس الوفد اللبناني المفاوض مع لم ترقَ لـ"حزب لله"، من زاوية التحفظ على اسم سيمون كرم، ومن جهة ان "اسرائيل ما تزال تمارس عدوانها ضد ولم تنسحب من النقاط الخمس ولا اعادة للاسرى بعد" .ومع ذلك، وفقاً لمصادر على صلة بالثنائي الشيعي " "، فإن "الحزب ترك الباب مفتوحاً امام للسير في ما يراه مناسباً، تاركاً حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب".

ونُقل عن مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان "طهران ابلغت موفد النائب انها "لا تمانع التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل»، مضيفةً: ا"لموافقة او الرفض امر متروك لـ"الحزب" ولـ"حركة امل"، ولا دخل لنا بما تتفقان عليه".