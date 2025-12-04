"ضوء أخضر" من الحزب لبرّي.. ماذا عن طهران؟ (اللواء)

الخطوة الرئاسية بتعيين مدني على رأس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل
لم ترقَ لـ"حزب لله"، من زاوية التحفظ على اسم السفير
سيمون كرم، ومن جهة ان "اسرائيل ما تزال تمارس عدوانها ضد لبنان
ولم تنسحب من النقاط الخمس ولا اعادة للاسرى بعد" .ومع ذلك، وفقاً لمصادر على صلة بالثنائي الشيعي "اللواء
"، فإن "الحزب ترك الباب مفتوحاً امام الرئيس نبيه بري
للسير في ما يراه مناسباً، تاركاً حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب".
ونُقل عن مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان "طهران ابلغت موفد الرئيس بري
النائب علي حسن خليل
انها "لا تمانع التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل»، مضيفةً: ا"لموافقة او الرفض امر متروك لـ"الحزب" ولـ"حركة امل"، ولا دخل لنا بما تتفقان عليه".