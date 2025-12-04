عاجل
محليات

إغتيال "طبطبائي" منح مناورة سياسية.. هل تعود الحرب؟

2025-12-04 | 01:45
إغتيال "طبطبائي" منح مناورة سياسية.. هل تعود الحرب؟

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول أميركي أن

"إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتقد أن اغتيال طبطبائي منح إسرائيل مساحة للمناورة سياسيًا"، مضيفًا: "الإدارة ترى أن هذه هي العملية الكبرى الأخيرة في لبنان".

وتابع المسؤول الأميركي لـ"أكسيوس": "استئناف الحرب غير وارد في الأسابيع المقبلة".

وبحسب مصدر مطّلع لـ"أكسيوس": "اجتماع الناقورة ركّز على تعارف الطرفين، وكانت القضية الأهم هي التعاون الاقتصادي، وخصوصًا إعادة إعمار الجنوب"، مؤكّدًا أن "الطرفين اتفقا على الاجتماع مجددًا قبل بداية العام والتوصل إلى مقترحات اقتصادية لبناء الثقة بين لبنان وإسرائيل".

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "رؤية واشنطن تتمثل في إنشاء منطقة ترامب الاقتصادية على طول الحدود، خالية من حزب الله"، موضحًا أن "جميع الأطراف تتفق على أن الهدف الرئيسي يبقى نزع سلاح الحزب"، ومؤكّدًا أن "الجيش الأميركي واللبناني والإسرائيلي سيواصلون العمل على ذلك".

جرمة قتل تهز الشوف
05:14

جرمة قتل تهز الشوف

أعلنت بلدية معاصر الشوف عن جريمة قتل راح ضحيتها احد ابناء البلدة المدعو ك. ا. بعدما تم الكشف عن هوية منفّذي الجريمةوهما عاملان سوريان يمارسان عملهما في البلدة منذ مدة ما اثار جوا من السخط والاستياء العارم لدى اهالي البلدة كافة.
ودعت البلدية إلى "متابعة التحقيقات لكشف كامل ملابسات الحادثة وظروفها واهدافها الحقيقية".

05:14

جرمة قتل تهز الشوف

أعلنت بلدية معاصر الشوف عن جريمة قتل راح ضحيتها احد ابناء البلدة المدعو ك. ا. بعدما تم الكشف عن هوية منفّذي الجريمةوهما عاملان سوريان يمارسان عملهما في البلدة منذ مدة ما اثار جوا من السخط والاستياء العارم لدى اهالي البلدة كافة.
ودعت البلدية إلى "متابعة التحقيقات لكشف كامل ملابسات الحادثة وظروفها واهدافها الحقيقية".

