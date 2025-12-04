إغتيال "طبطبائي" منح مناورة سياسية.. هل تعود الحرب؟

"إدارة الرئيس الأميركي تعتقد أن اغتيال طبطبائي منح مساحة للمناورة سياسيًا"، مضيفًا: "الإدارة ترى أن هذه هي العملية الكبرى في ".

وتابع المسؤول الأميركي لـ"أكسيوس": "استئناف الحرب غير وارد في الأسابيع المقبلة".

وبحسب مصدر مطّلع لـ"أكسيوس": "اجتماع الناقورة ركّز على تعارف الطرفين، وكانت القضية الأهم هي التعاون الاقتصادي، وخصوصًا إعادة الجنوب"، مؤكّدًا أن "الطرفين اتفقا على الاجتماع مجددًا قبل بداية العام والتوصل إلى مقترحات اقتصادية لبناء الثقة بين لبنان وإسرائيل".

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "رؤية تتمثل في إنشاء منطقة ترامب الاقتصادية على طول الحدود، خالية من "، موضحًا أن "جميع الأطراف تتفق على أن الهدف يبقى نزع سلاح الحزب"، ومؤكّدًا أن "الجيش الأميركي واللبناني والإسرائيلي سيواصلون العمل على ذلك".