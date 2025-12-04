الجميّل هنأ الرئيس عون بتعيين السفير كرم

وأضاف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: " شكرنا قداسة البابا لاون على زيارته التي تؤكّد أهمية لبنان
ودوره، رغم صغر حجمه، في نظر المجتمع الدولي". وتابع: "هنأنا فخامة الرئيس على خطوة تعيين السفير
سيمون كرم رئيسًا لوفد التفاوض اللبناني". متمنيًا "أن تنجح الدولة في تحقيق كامل أهداف التفاوض، من انسحاب الجيش الإسرائيلي
ووقف الاعتداءات، إلى فرض سيادة الدولة على
كامل الأراضي اللبنانية
، مع التأكيد أن الجيش اللبناني
يجب أن يكون الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح".
وشدد الجميّل على أنّ "تحقيق هذه الأهداف يتطلّب موقفًا واضحًا من الطائفة الشيعية، وألّا يُترك حزب الله
ليعبّر باسمها أو ليعرقل مسار بناء الدولة".
سائلًا: "هل المطلوب البقاء في دوّامة الصراعات واللااستقرار والدمار، أم فتح صفحة جديدة
نحو لبنان مزدهر ومستقر؟". وختم: "استعادة أموال الناس مرتبطة مباشرة باستعادة الاقتصاد، ولا اقتصاد من دون استقرار أمني".