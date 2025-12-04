الجميّل هنأ الرئيس عون بتعيين السفير كرم

وأضاف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: " شكرنا قداسة البابا لاون على زيارته التي تؤكّد أهمية ودوره، رغم صغر حجمه، في نظر المجتمع الدولي". وتابع: "هنأنا فخامة الرئيس على خطوة تعيين سيمون كرم رئيسًا لوفد التفاوض اللبناني". متمنيًا "أن تنجح الدولة في تحقيق كامل أهداف التفاوض، من انسحاب الجيش ووقف الاعتداءات، إلى فرض سيادة كامل الأراضي ، مع التأكيد أن يجب أن يكون الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح".وشدد الجميّل على أنّ "تحقيق هذه الأهداف يتطلّب موقفًا واضحًا من الطائفة الشيعية، وألّا يُترك ليعبّر باسمها أو ليعرقل مسار بناء الدولة".سائلًا: "هل المطلوب البقاء في دوّامة الصراعات واللااستقرار والدمار، أم فتح صفحة نحو لبنان مزدهر ومستقر؟". وختم: "استعادة أموال الناس مرتبطة مباشرة باستعادة الاقتصاد، ولا اقتصاد من دون استقرار أمني".