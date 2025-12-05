الجيش يضبط معملاً لتصنيع المخدرات! (صور)

صدر عن البيان الآتي:



تستمر حملة الجيش لمحاربة الاتجار بالمخدرات وملاحقة مروجيها في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، نفذت بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة بتاريخ 4 /12 /2025 عمليات دهم في بلدة – وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.



كما أوقفت دورية من المديرية عند نقطة المصنع الحدودية السوري (ع.ع.) لترويجه عملة مزورة، وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مزورًا.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المسؤولة عن تشغيل المعمل.