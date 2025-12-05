الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الجيش يضبط معملاً لتصنيع المخدرات! (صور)

2025-12-05 | 05:27
الجيش يضبط معملاً لتصنيع المخدرات! (صور)
الجيش يضبط معملاً لتصنيع المخدرات! (صور)

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستمر حملة الجيش لمحاربة الاتجار بالمخدرات وملاحقة مروجيها في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، نفذت مديرية المخابرات بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة بتاريخ 4 /12 /2025 عمليات دهم في بلدة بودايبعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

كما أوقفت دورية من المديرية عند نقطة المصنع الحدودية السوري (ع.ع.) لترويجه عملة مزورة، وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مزورًا.  

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المسؤولة عن تشغيل المعمل.
 
الجيش يضبط معملاً لتصنيع المخدرات! (صور)

محليات

الجيش اللبناني

الجيش

الرئيس عون: نجاح المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل وتعزيز استقرار وأمن لبنان حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة
الرئيس عون أمام وفد مجلس الأمن: المفاوضات تهدف إلى وقف الاعمال العدائية الإسرائيلية واستعادة الاسرى وبرمجة الانسحاب وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق

