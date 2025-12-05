سلام: لبنان بحاجة إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"

وعرض سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلّها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.وفي هذا السياق، شدّد سلام على حاجة إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح سلام إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود.