4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

موظفو الضمان: مهلة أسبوع وإلا

2025-12-05 | 11:41
موظفو الضمان: مهلة أسبوع وإلا
موظفو الضمان: مهلة أسبوع وإلا

صدر عن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البیان التالي:

بعد ان تقدمت نقابة مستخدمي الصندوق بكتابين الى حضرة المدير العام بتاريخ ۲۰۲۵/۱۰/۱۹ و ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ حول زيادة رواتب المستخدمين، ولم يتم التجاوب مع مطلبها المحق لغاية
تاریخه ،
و بعد ان وصلت الامور المعيشية الى حد لا يمكن معه الاستمرار بالرواتب الحالية، فإن المجلس التنفيذي للنقابة، قرر إعطاء المعنيين مهلة اسبوع من تاريخه، قبل اللجوء الى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بما في ذلك الاضراب ، ويناشد معالي وزير العمل وسعادة مدير عام الصندوق و رئيس واعضاء مجلس الادارة ، بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بتعديل رواتب المستخدمين في الصندوق ، بما يتناسب مع حجم العمل الملقى على عاتقهم في ظل الشغور الهائل الذي يتجاوز ال ۷۰%
موظفو الضمان: مهلة أسبوع وإلا

محليات

الضمان الإجتماعي

لبنان

"حزب الله رافض"ولكن .. موقف الحزب سيُحسم علناً
بغرامة ضخمة.. القضاء يدين مسؤول في القوات ( صورة )

أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
14:59

أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

رغم شعوره بالتعب واصل الفنان احمد قعبور الغناء جلوسا، متحديا مرض السرطان، وذلك في أمسية استثنائية بعنوان "قلوب تغني"، شارك كورال فيها أطفال دار الأيتام إلى جانب الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في حفل ريعي بدعوة من المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس، ويعود ريعه لدعم التعليم والتأهيل المهني للأطفال.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار
15:12
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
14:59
مصدر سياسي للجديد: الميكانيزم لجنة تقنية عسكرية ليست لمراقبة وقف الأعمال العدائية وما يطرح بدعة لبنانية ومشاركة الموفد المدني خارج إطارها وإن كانت الدولة تسعى الى تقديم الحلول الأكثر أمناً بعد رسائل
13:17
مصدر سياسي للجديد: شروط إسرائيل تزداد صعوبة خصوصاً طرح المنطقة العازلة الذي قد يوسّع الاحتلال وينقل التفاوض إلى داخل لبنان
13:15
زوار بري يكشفون لـ"الجديد".. بري وافق وهذا هو الأهم!
13:06
براك: الجيش لن يفعلها
11:23
