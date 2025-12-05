موظفو الضمان: مهلة أسبوع وإلا

صدر عن مستخدمي البیان التالي:

بعد ان تقدمت مستخدمي الصندوق بكتابين الى حضرة بتاريخ ۲۰۲۵/۱۰/۱۹ و ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ حول زيادة رواتب المستخدمين، ولم يتم التجاوب مع مطلبها المحق لغاية

تاریخه ،

و بعد ان وصلت الامور المعيشية الى حد لا يمكن معه الاستمرار بالرواتب الحالية، فإن للنقابة، قرر إعطاء المعنيين مهلة اسبوع من تاريخه، قبل اللجوء الى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بما في ذلك الاضراب ، ويناشد معالي وزير العمل وسعادة مدير عام الصندوق و رئيس واعضاء مجلس الادارة ، بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بتعديل رواتب المستخدمين في الصندوق ، بما يتناسب مع حجم العمل الملقى على عاتقهم في ظل الشغور الهائل الذي يتجاوز ال ۷۰%