الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

زوار بري يكشفون لـ"الجديد".. بري وافق وهذا هو الأهم!

2025-12-05 | 13:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
زوار بري يكشفون لـ&quot;الجديد&quot;.. بري وافق وهذا هو الأهم!
زوار بري يكشفون لـ"الجديد".. بري وافق وهذا هو الأهم!

استأنف لبنان مسار التفاوض ودخل المرحلة الأصعب فنتنياهو وانطلاقا من تجربتي غزة وسوريا اعتاد التفاوض تحت النار وهو لن يتوقف وإن تكثفت الجهود الدبلوماسية وحركة الموفدين بين لبنان وإسرائيل ويعلق مصدر سياسي على الوضع القائم كالتالي : التفاوض لا يلغي التصعيد واسرائيل لا يؤتمن لها وكلما تقدمنا أصبحت الشروط الاسرائيلية أصعب وهي في كثير منها غير مقبولة لبنانيا على كل المستويات وتحديدا مسألة المنطقة العازلة أو الاقتصادية أو أيا كانت مسمياتها ما يضعنا أمام إمكان احتلال أوسع لمساحات أكبر جنوب الليطاني وعندها ينتقل التفاوض من خلف الخط الأزرق الى داخل الاراضي اللبنانية

ويضيف المصدر: الميكانيزم هي في الواقع لجنة تقنية عسكرية وهي ليست لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وهذه بدعة لبنانية ودخول الموفد المدني اللبناني هو من خارج إطارها كليا وإن كانت الدولة تسعى الى تقديم  الحلول الأكثر أمنا بعد رسائل التصعيد الأخيرة  أما عن  لقاءات سفراء الدول الخمس عشرة  الأعضاء في مجلس الأمن مع الرؤساء فقد طرحت فيها ملفات عدة  ونقلا عن  زوار الرئيس نبيه بري ل"الجديد" فإن لقاءه سفراء مجلس الأمن كان جيدا ، وإن بعض هؤلاء كان مؤيدا لوجهة نظره وخصوصا ممثل الجزائر لجهة وجوب التزام اسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار . وتابع الزوار ان أحد السفراء سأل بري خلال اللقاء عما اذا كان معترضا على تعيين سيمون كرم فسارع الى القول : ابدا انا وافقت على تسميته ، ليس المهم الشخص وانما ما يمكن أن يسفر عن هذه المفاوضات .
 
وأضافوا ان اورتيغوس كانت مستمعة أكثر منها مشاركة في النقاش ، وخصوصا انها لم تكن رئيسة الوفد وانما سفير الدولة التي ترأس مجلس الأمن حاليا.
على خط آخر بدأ لبنان الرسمي يتوجس من مرحلة ما بعد اليونيفيل،وكيفية إيجاد مخرج  يسمح  بتشكيل قوة أجنبية لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب  وبعد لقائه سفراء مجلس الامن  وصل مساء الجمعة رئيس الحكومة نواف سلام الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح اعمال منتدى الدوحة  إضافة الى عقد مجموعة لقاءات جانبية على أن يعود الى بيروت صباح الاثنين 
 
مقالات ذات صلة
زوار بري يكشفون لـ"الجديد".. بري وافق وهذا هو الأهم!

محليات

بري

نبيه بري

حزب الله

المفاوضات

السلاح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حزب الله رافض"ولكن .. موقف الحزب سيُحسم علناً
بغرامة ضخمة.. القضاء يدين مسؤول في القوات ( صورة )

اقرأ ايضا في محليات

أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
14:59

أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

رغم شعوره بالتعب واصل الفنان احمد قعبور الغناء جلوسا، متحديا مرض السرطان، وذلك في أمسية استثنائية بعنوان "قلوب تغني"، شارك كورال فيها أطفال دار الأيتام إلى جانب الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في حفل ريعي بدعوة من المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس، ويعود ريعه لدعم التعليم والتأهيل المهني للأطفال.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

14:59

أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

رغم شعوره بالتعب واصل الفنان احمد قعبور الغناء جلوسا، متحديا مرض السرطان، وذلك في أمسية استثنائية بعنوان "قلوب تغني"، شارك كورال فيها أطفال دار الأيتام إلى جانب الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في حفل ريعي بدعوة من المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس، ويعود ريعه لدعم التعليم والتأهيل المهني للأطفال.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

يحدث الآن

اخترنا لك
البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار
15:12
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
14:59
مصدر سياسي للجديد: الميكانيزم لجنة تقنية عسكرية ليست لمراقبة وقف الأعمال العدائية وما يطرح بدعة لبنانية ومشاركة الموفد المدني خارج إطارها وإن كانت الدولة تسعى الى تقديم الحلول الأكثر أمناً بعد رسائل
13:17
مصدر سياسي للجديد: شروط إسرائيل تزداد صعوبة خصوصاً طرح المنطقة العازلة الذي قد يوسّع الاحتلال وينقل التفاوض إلى داخل لبنان
13:15
موظفو الضمان: مهلة أسبوع وإلا
11:41
براك: الجيش لن يفعلها
11:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025