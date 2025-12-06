سلام: نحن بحاجة لقوة اممية لسدّ فراغ "اليونيفيل"

التقى نواف سلام الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وخلال الاجتماع، عبّرت كالاس عن تقديرها للعمل الذي تقوم به الحكومة ، واطلعت من الرئيس سلام على ما أُنجز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وعلى التقدّم المُحرز في تنفيذ قرار حصر السلاح وبسط سلطة كامل أراضيها، ولا سيّما الدور الذي يقوم به في هذا الإطار والمراحل المقبلة لتنفيذ الخطة.

وأشار سلام إلى الحاجة الملحّة لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه. كما شدّد على أهمية الدور الدبلوماسي للاتحاد في دعم ، وفي ممارسة الضغط اللازم على لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلّها.

وعرض الرئيس سلام أيضًا أمام كالاس تصوّر لبنان للمرحلة التي تلي انتهاء عمل قوة "اليونيفيل"، مشيراً إلى حاجة لبنان إلى قوة أممية، ولو محدودة الحجم، لسدّ أي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.