4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

سلام: نحن بحاجة لقوة اممية لسدّ فراغ "اليونيفيل"

2025-12-06 | 11:01
سلام: نحن بحاجة لقوة اممية لسدّ فراغ "اليونيفيل"
سلام: نحن بحاجة لقوة اممية لسدّ فراغ "اليونيفيل"

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وخلال الاجتماع، عبّرت كالاس عن تقديرها للعمل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية، واطلعت من الرئيس سلام على ما أُنجز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وعلى التقدّم المُحرز في تنفيذ قرار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولا سيّما الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في هذا الإطار والمراحل المقبلة لتنفيذ الخطة.
وأشار سلام إلى الحاجة الملحّة لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه. كما شدّد على أهمية الدور الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، وفي ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلّها.
وعرض الرئيس سلام أيضًا أمام كالاس تصوّر لبنان للمرحلة التي تلي انتهاء عمل قوة "اليونيفيل"، مشيراً إلى حاجة لبنان إلى قوة أممية، ولو محدودة الحجم، لسدّ أي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.
سلام: نحن بحاجة لقوة اممية لسدّ فراغ "اليونيفيل"

محليات

لبنان

اليونيفيل

الرئيس سلام

رئيس الحكومة

الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!
13:33

الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!

بعدما عرض قائد الجيش تقريره عن تنفيذ خطته لسحب السلاح جنوب الليطاني اكدت معلومات الجديد ان الجيش سينظم جولة للملحقين العسكريين العرب والاجانب في لبنان اضافة الى عدد من السفراء الاسبوع المقبل وبحسب مصادر عسكرية للجديد فان هدف الجولة اطلاعهم على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني اضافة الى كل المهمات التي يقوم بها على كافة الاراضي اللبنانية.

13:33

الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!

بعدما عرض قائد الجيش تقريره عن تنفيذ خطته لسحب السلاح جنوب الليطاني اكدت معلومات الجديد ان الجيش سينظم جولة للملحقين العسكريين العرب والاجانب في لبنان اضافة الى عدد من السفراء الاسبوع المقبل وبحسب مصادر عسكرية للجديد فان هدف الجولة اطلاعهم على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني اضافة الى كل المهمات التي يقوم بها على كافة الاراضي اللبنانية.

أعلام دول عربية.. في احتفالات الشام (فيديو)
14:53
الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!
13:33
مصادر سياسية لـ"الجديد": الشق العسكري من اجتماع الميكانيزم كان أقل إيجابية من الشق المدني بعدما أثارت أورتاغوس ملاحظات نقلتها عن نتنياهو تقول إن الجيش لا يقوم بمهامه
13:31
مصادر عسكرية لـ"الجديد": دخول الجيش إلى المنازل يحتاج إلى قرار من السلطة السياسية وإلى أذونات قضائية خاصة
13:29
مصادر سياسية للجديد: الجانب الإسرائيلي جدّد طلبه تنفيذ مداهمات لعدد من المنازل بذريعة وجود أهداف عسكرية داخلها
13:28
معلومات الجديد: التواصل بين الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري مستمر وقد تم التنسيق بينهما قبل الإعلان عن انضمام السفير كرم إلى لجنة الميكانيزم
13:26
