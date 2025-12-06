كماشة أميركية على "حزب الله".. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)

عاجل
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
21 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كماشة أميركية على "حزب الله".. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)

2025-12-06 | 01:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كماشة أميركية على &quot;حزب الله&quot;.. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)
كماشة أميركية على "حزب الله".. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن":

تعيين الدبلوماسي السابق سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني المفاوض في لجنة "الميكانيزم" يندرج ضمن مسار فصل التفاوض بين الدولة و"حزب الله" وفق المعايير التي يحددها الفاعلون الخارجيون العرب والدوليون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بما يعكس تحوّل الحزب من لاعب ممسك بالمبادرة إلى ورقة مطروحة على الطاولة.

ورفع مستوى التفاوض إلى طابع سياسي–دبلوماسي لا يلغي احتمال توجيه ضربة إسرائيلية ساحقة للحزب، بل يهدف إلى تجنيب الدولة ومؤسساتها، ولا سيما الجيش، الدخول في بنك الأهداف، بما يمنح لبنان هامش أمان، وهو ما يمكن تلمّس أهميته في المواقف الأميركية الإيجابية تجاه الخطوة.

ورغم غياب مشروع أميركي واضح ومحدد في لبنان، يبقى البلد جزءًا من رؤية واشنطن لإعادة ترتيب توازنات المنطقة على قاعدة تقليص النفوذ الإيراني عبر ضغوط سياسية وعسكرية ومالية، توظَّف فيها القوة الإسرائيلية كـ "سيّاف" يُمنح مساحة لإضعاف الجهات المراد إخراجها من معادلات النفوذ. وأي ضربة إسرائيلية لن تحصل من دون ضوء أخضر أميركي.

وتشير مصادر سياسية إلى أنّ واشنطن وضعت «فيتو» على المبادرة المصرية بسبب رفضها الحاسم لمبدأ «احتواء السلاح» وإصرارها على تفكيك منظومة الحزب العسكرية تحت قاعدة «لا نفوذ إيرانيًا في لبنان». وتوضح المصادر أن المهلة الأميركية الممنوحة للدولة لتطبيق «حصرية السلاح» تنتهي نهاية العام، ومع استحالة التنفيذ الكامل، يصبح سيناريو الضربة المغطاة أميركيًا أكثر ترجيحًا.

وتكشف المصادر أن تعثّر المفاوضات بين طهران وواشنطن يعزز سيناريو الضربة ضد الحزب، بعد رفض الحرس الثوري ثلاثة مطالب أميركية: نقل التخصيب إلى خارج إيران بإشراف دولي–إقليمي مشترك، عدم تجاوز مدى الصواريخ المحدد أميركيًا، وتفكيك منظومة الوكلاء في المنطقة.

وفي سياق متصل، يعتبر القرار العراقي بإدراج «حزب الله» و«الحوثيين» على لوائح الإرهاب خطوة غير عابرة، فيما يرى مسار الأحداث أنّ التراجع عنه قد يكون نتيجة ضغط من الحرس الثوري أو رسالة مغطاة إيرانيًا هدفها تحييد الساحة العراقية المتصلة بالأمن القومي لطهران، خصوصًا بعد ردّة الفعل السريعة للحزب على القرار.

وتشير المصادر أيضًا إلى وجود عرض بأن تكون سوريا الضلع الثاني في «الكمّاشة الأميركية» بالتوازي مع «السيّاف» الإسرائيلي، عبر مناورات حدودية تُظهر ضعف الحزب. وتقول المصادر إن مثل هذه المناوشات تضع الحزب أمام خيارين صعبين: إما عدم الرد وكشف تراجع قوته أمام جمهوره، أو الرد والدخول في سيناريو قد يجعله هدفًا لـ «التحالف الدولي ضد الإرهاب».

وتملك دمشق أسبابًا متعددة للقبول بالطرح، من بينها استمرار تهريب السلاح والألغام إلى الحزب، ووجود ضباط النظام المخلوع في كنفه، إضافة إلى تحسين موقعها التفاوضي مع إسرائيل وزيادة الضغط الأميركي عليها للحصول على مكاسب.

وبحسب المصادر، يدرك الرئيس نبيه بري هذا الواقع جيدًا، ووجد نفسه في موقع حرج بعد تغطيته تكليف كرم من دون علم مسبق. وتضيف المصادر أنه يسوّق مبادرة تقوم على تأجيل الانتخابات لسنتين لإعادة ترتيب البيت الشيعي، مقابل عدم ترشحه، مع انتقال تدريجي نحو تموضع أقرب إلى الدولة لتغطية قراراتها وضبط الداخل.

مقالات ذات صلة
كماشة أميركية على "حزب الله".. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)

محليات

سوريا

حزب الله

الولايات المتحدة

لبنان

الحكومة اللبنانية

إسرائيل

سيمون كرم

دمشق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)
البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار

اقرأ ايضا في محليات

"عواصف رعدّية وبرد".. هذا الخبر لمحبي الشتاء!
03:31

"عواصف رعدّية وبرد".. هذا الخبر لمحبي الشتاء!

يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، ما يؤدي إلى طقس متقلب، أمطار، عواصف رعدية ورياح ناشطة، مع تساقط ثلوج على المرتفعات.

توقعات طقس الأيام المقبلة:

03:31

"عواصف رعدّية وبرد".. هذا الخبر لمحبي الشتاء!

يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، ما يؤدي إلى طقس متقلب، أمطار، عواصف رعدية ورياح ناشطة، مع تساقط ثلوج على المرتفعات.

توقعات طقس الأيام المقبلة:

بالصورة: سلام والشرع ولقاء وتعاون!
03:02

بالصورة: سلام والشرع ولقاء وتعاون!

التقى رئيس الحكومة نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع في مستهل فعاليات "منتدى الدوحة"، حيث ركّزا على سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا.

03:02

بالصورة: سلام والشرع ولقاء وتعاون!

التقى رئيس الحكومة نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع في مستهل فعاليات "منتدى الدوحة"، حيث ركّزا على سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا.

يحدث الآن

اخترنا لك
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
08:01
"عواصف رعدّية وبرد".. هذا الخبر لمحبي الشتاء!
03:31
بالصورة: سلام والشرع ولقاء وتعاون!
03:02
سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)
01:34
البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار
15:12
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
14:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025