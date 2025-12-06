الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!

بعدما عرض تقريره عن تنفيذ خطته لسحب السلاح جنوب الليطاني اكدت معلومات الجديد ان الجيش سينظم جولة للملحقين العسكريين العرب والاجانب في اضافة الى عدد من السفراء الاسبوع المقبل وبحسب مصادر عسكرية للجديد فان هدف الجولة اطلاعهم على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني اضافة الى كل المهمات التي يقوم بها على كافة الاراضي .

وفي المشهد الثاني ترقب قبيل عقد اجتماع لجنة الميكانيزم في التاسع عشر من 19 الاول اذ تشير معلومات الجديد الى ان التواصل بين الرئيس ونبيه بري مستمر وان التنسيق حصل بينهما قبل اعلان خطوة انضمام كرم الى لجنة الميكانيزم.

ولفتت مصادر سياسية الى ان الجانب الاسرائيلي عاد وكرر طلبه بمداهمة عدد من المنازل بحجة انها تحوي على اهداف عسكرية.

واكدت مصادر عسكرية للجديد الى ان دخول الجيش الى المنازل رهن قرار السلطة السياسية كما انه يحتاج الى اذونات قضائية خاصة مشيرة الى ان الجيش يقوم بتوثيق اي خرق في جنوب الليطاني لقرار وقف اطلاق النار من الجانبين اللبناني والاسرائيلي ويقوم بازالته

واشارت مصادر سياسية للجديد الى ان الشق العسكري من اجتماع الميكانيزم الاخير كان اقل ايجابية من الجانب المدني اذ تم خلال اثارة ما نقلته الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس من ملاحظات سمعتها من رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال زيارتها اسرائيل ان الجيش لا يقوم بمهامه

اما الشق المدني فركز على وقف العارات الاسرائيلية ونزع سلاح وخلق مشاريع استثمارية اقتصادية في الجنوب

ولفتت المصادر الى ان المباحثات تقوم على خارطة الطريق التي كان سبق وطرحتها اورتاغوس سابقا وتشمل ترسيم الحدود تحرير الاسرى نزع السلاح في كل لبنان واقامة منطقة اقتصادية