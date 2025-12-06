الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!

2025-12-06 | 13:33
الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!
الجيش سيدخل ويفتش المنازل… إذا!

بعدما عرض قائد الجيش تقريره عن تنفيذ خطته لسحب السلاح جنوب الليطاني اكدت معلومات الجديد ان الجيش سينظم جولة للملحقين العسكريين العرب والاجانب في لبنان اضافة الى عدد من السفراء الاسبوع المقبل وبحسب مصادر عسكرية للجديد فان هدف الجولة اطلاعهم على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني اضافة الى كل المهمات التي يقوم بها على كافة الاراضي اللبنانية.

 
 وفي المشهد الثاني ترقب قبيل عقد اجتماع لجنة الميكانيزم في التاسع عشر من 19 كانون الاول اذ تشير معلومات الجديد الى ان التواصل بين الرئيس جوزاف عون ونبيه بري مستمر وان التنسيق حصل بينهما قبل اعلان خطوة انضمام السفير كرم الى لجنة الميكانيزم.
 
ولفتت مصادر سياسية الى ان الجانب الاسرائيلي عاد وكرر طلبه بمداهمة عدد من المنازل بحجة انها تحوي على اهداف عسكرية.
واكدت مصادر عسكرية للجديد الى ان دخولالجيش الى المنازل رهن قرار السلطة السياسية كما انه يحتاج الى اذونات قضائية خاصة  مشيرة الى ان الجيش يقوم بتوثيق اي خرق في جنوب الليطاني لقرار وقف اطلاق النار من الجانبين اللبناني والاسرائيلي ويقوم بازالته 
 
واشارت مصادر سياسية للجديد الى ان الشق العسكري من اجتماع الميكانيزم الاخير كان اقل ايجابية من الجانب المدني اذ تم خلال اثارة ما نقلته الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس من ملاحظات سمعتها من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارتها اسرائيل ان الجيش لا يقوم بمهامه
اما الشق المدني فركز على وقف العارات الاسرائيلية ونزع سلاح حزب الله وخلق مشاريع استثمارية اقتصادية في الجنوب 
ولفتت المصادر الى ان المباحثات تقوم على خارطة الطريق التي كان سبق وطرحتها اورتاغوس سابقا وتشمل ترسيم الحدود تحرير الاسرى نزع السلاح في كل لبنان  واقامة منطقة اقتصادية 
 
سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)
كماشة أميركية على "حزب الله".. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)

البترون عاصمة الميلاد (فيديو)
16:18

أضاءت مدينة البترون شجرة الميلاد وسط أجواء احتفالية تألقت بالألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة،

"مداهمة المنازل" جنوباً.. إسرائيل تكرر مطلبها! (فيديو)
15:36

"مداهمة المنازل" جنوباً.. إسرائيل تكرر مطلبها! (فيديو)

السفير سيمون كرم سيعقد اجتماع آخر ضمن لجنة الميكانيزم في 19 الشهر الحالي،

15:36

مصادر سياسية لـ"الجديد": الشق العسكري من اجتماع الميكانيزم كان أقل إيجابية من الشق المدني بعدما أثارت أورتاغوس ملاحظات نقلتها عن نتنياهو تقول إن الجيش لا يقوم بمهامه
13:31
مصادر عسكرية لـ"الجديد": دخول الجيش إلى المنازل يحتاج إلى قرار من السلطة السياسية وإلى أذونات قضائية خاصة
13:29
مصادر سياسية للجديد: الجانب الإسرائيلي جدّد طلبه تنفيذ مداهمات لعدد من المنازل بذريعة وجود أهداف عسكرية داخلها
13:28
