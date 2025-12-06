سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة أنّ لبنان دخل "مرحلة جديدة" مع بدء المفاوضات مع إسرائيل بصيغة مستحدثة ومنقّحة، بعد ترؤّس عنصر سياسي للوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم"، بهدف تخفيف الضغوط عن لبنان وشعبه.
وأشار مصدر وزاري للصحيفة إلى أنّ لبنان يشهد "تحوّلًا دراماتيكيًا" في مقاربة أزماته، عبر دعم المبعوثين الدوليين لتحويله من ساحة صراع إلى ساحة تفاوض مع إسرائيل، لوقف التصعيد والاعتداءات في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت.
وأوضح المصدر أنّ التوافق الرئاسي اللبناني على التفاوض التقني مع إسرائيل بغطاء دولي وإقليمي يتيح للبنان فرصة ترسيخ السلام ووقف مسار التصعيد، "من دون الانزلاق نحو التطبيع أو أي اتفاق سياسي مرفوض وطنيًا".
وأضاف أنّ نجاح المفاوضات يشكّل "نافذة مهمّة" لإعادة ترتيب قواعد الاشتباك على الحدود، ضمن إطار مبادرة السلام العربية الصادرة من بيروت، مع تأكيد التزام لبنان بالإجماع العربي في كل ما يتعلّق بالطروحات الإسرائيلية.
وأبدى المصدر استغرابه من إصرار إسرائيل على التفاوض مع استمرار عدوانها، معتبرًا أنّ مفهوم "المفاوضات تحت النار" الذي تعتمده يهدّد مصداقية النتائج ويتعارض مع مسار السلام الذي يسعى إليه المجتمعان العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط.