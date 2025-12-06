عاجل
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
محليات

سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)

2025-12-06 | 01:34
سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)
سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية":

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة أنّ لبنان دخل "مرحلة جديدة" مع بدء المفاوضات مع إسرائيل بصيغة مستحدثة ومنقّحة، بعد ترؤّس عنصر سياسي للوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم"، بهدف تخفيف الضغوط عن لبنان وشعبه.

وأشار مصدر وزاري للصحيفة إلى أنّ لبنان يشهد "تحوّلًا دراماتيكيًا" في مقاربة أزماته، عبر دعم المبعوثين الدوليين لتحويله من ساحة صراع إلى ساحة تفاوض مع إسرائيل، لوقف التصعيد والاعتداءات في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت.

وأوضح المصدر أنّ التوافق الرئاسي اللبناني على التفاوض التقني مع إسرائيل بغطاء دولي وإقليمي يتيح للبنان فرصة ترسيخ السلام ووقف مسار التصعيد، "من دون الانزلاق نحو التطبيع أو أي اتفاق سياسي مرفوض وطنيًا".

وأضاف أنّ نجاح المفاوضات يشكّل "نافذة مهمّة" لإعادة ترتيب قواعد الاشتباك على الحدود، ضمن إطار مبادرة السلام العربية الصادرة من بيروت، مع تأكيد التزام لبنان بالإجماع العربي في كل ما يتعلّق بالطروحات الإسرائيلية.

وأبدى المصدر استغرابه من إصرار إسرائيل على التفاوض مع استمرار عدوانها، معتبرًا أنّ مفهوم "المفاوضات تحت النار" الذي تعتمده يهدّد مصداقية النتائج ويتعارض مع مسار السلام الذي يسعى إليه المجتمعان العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط

سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)

محليات

لبنان

إسرائيل

الحكومة اللبنانية

الميكانيزم

الجيش الإسرائيلي

