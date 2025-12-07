خطر بسبب المسيّرات الاسرائيلية؟ .. المدير العام للطيران المدني يُوضّح!

من جهته
، أشار المدير العام
للطيران المدني أمين جابر، لصحيفة "الأنباء" الكويتية
، إلى أن "حركة الطيران من مطار بيروت
الدولي وإليه تعمل بشكل طبيعي ضمن المسارات الجوية المعتمدة للهبوط والإقلاع، وفقا لقوانين وأنظمة الطيران المدني اللبناني الدولي".
وعن عدد المسافرين إلى لبنان
المسجل حاليا والعدد المتوقع مع بدء العدد العكسي لعيدي الميلاد ورأس السنة، أوضح أن "من المتوقع ابتداء من نهاية الأسبوع، ارتفاع عدد المسافرين من لبنان وإليه، بسبب قرب عطلة الأعياد. أما حاليا فلا يزال عدد المسافرين يوميا لا يتعدى ال15 ألف مسافر بين مغادر وقادم، على أمل
أن يرتفع هذا العدد إلى نحو الضعف في الفترة المقبلة".