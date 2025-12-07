خطر بسبب المسيّرات الاسرائيلية؟ .. المدير العام للطيران المدني يُوضّح!

أكد رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني اللبناني عزيز، ردا على خبر تم تداوله حول أن "إدارة الطيران المدني في ​لبنان​ أبدت تخوفا شديدا من تحليق الطائرات المسيرة على علو منخفض جدا وبالقرب من مسار ​الطيران المدني اللبناني​، ما قد يشكل خطرا على سلامته، وأن هذا الأمر دفع المسؤولين إلى البحث في خيارات بديلة في حال تطور هذا التحليق أو تحول إلى مسارات تشكل خطورة أكبر على الملاحة الجوية، أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهو من نوع الفبركات ليس أكثر".