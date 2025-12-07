أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!

صدر عن أهالي بلدة كفركلا بيان أعلنوا فيه، أن الوقفة الإحتجاجية التي نظموها "ما هي إلا الخطوة الأولى" في مسار حضاري وسلمي يهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى جميع الجهات المعنية بملف الإعمار وإغاثة المتضرّرين.



واكد الأهالي، أنهم سيبدأون لاحقًا سلسلة تحركات واعتصامات رمزية أمام المؤسسات الرسمية المختصّة، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم "المُحقّة". وأكد المُوقّعون أنهم لا ينوون الدخول في مواجهة أو ، بل يطالبون بحقهم في أبسط مقومات العيش ، ويمدّون يد التعاون إلى الدولة كي تقوم بواجباتها إزاءهم.



وحذّروا من أن استمرار تجاهل معاناة السكان سيؤدّي إلى مزيد من الهجرة والتشرّد، وهو ما أعلَن الأهالي أنهم يرفضونه قاطعًا. وشدّد البيان على أن كفركلا "بلدة صامدة" وأهلها معروفون بالتضحيات والصبر والانتماء، مطالبين بأن يشعروا بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتعمل على إعادة ما فُقد منهم.



وختم الأهالي وقفتهم الإحتجاجية، بتوجيه نداءٍ إلى الجهات المعنية لاستقبال صرخة الأهالي "بآذان صاغية" واتخاذ قرارات عاجلة قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية يبقى سقفها "السلمية والقانون".