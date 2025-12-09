حراك لودريان: نزع السلاح "بسرعة" شمال الليطاني! (النهار)

أكدت أوساط ديبلوماسية مطلعة لصحيفة النهار، أن "الجولة الجديدة التي بدأها أمس الموفد الرئاسي الفرنسي إلى جان إيف لودريان في ، لا تختلف في أهدافها عن التحركات الديبلوماسية الأميركية، خصوصاً أن تشجعت بتعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً مدنياً للفريق اللبناني العسكري في لجنة الميكانيزم بغية توسيع الإطار التفاوضي للجنة، ويرجح أن تقوم بدورها بتعيين ديبلوماسي فرنسي بالإضافة إلى الجنرال الفرنسي الذي يمثلها في الميكانيزم".