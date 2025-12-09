حراك لودريان: نزع السلاح "بسرعة" شمال الليطاني! (النهار)

وبحسب الصحيفة، "يتمحور تحرك لودريان على نقطة مركزية هي السعي إلى استبعاد تدهور عسكري واسع ينجم عن عملية إسرائيلية جديدة
ضد "حزب الله
" في لبنان
، بما يوجب على لبنان مضاعفة الجهد لإنجاز خطة حصر السلاح وتوسيعها بسرعة نحو شمال الليطاني، كما أن لودريان يولي عبر مهمته موضوع دعم الجيش أولوية أساسية".
وأفادت معلومات لـ"النهار" أن لقاءً سيعقد في باريس
في 18 الحالي ويجمع لودريان ومستشارة الرئيس الفرنسي
آن كلير لوجاندر والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان وقائد الجيش اللبناني
للتحضير لمؤتمر دعم الجيش المرتقب في مطلع السنة المقبلة.