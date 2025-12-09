أميركا تصعّد من ضغوطها على المؤسسة العسكرية.. متى يُسمح لقائد الجيش بالزيارة؟ (الأخبار) ​

وبحسب الصحيفة، "ففي حين تواصل إسرائيل
التحريض على الجيش اللبناني
من خلال الإشارة إلى وجود عناصر ووحدات لحزب الله
داخله، يتصاعد الضغط الأميركي على المؤسسة العسكرية، وفي هذا الإطار، يُتوقّع أن يناقش الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع مشروعاً لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان. وينص التعديل على أن الدعم الأميركي يُستخدم فقط لتعزيز قدرة القوات
المسلّحة اللبنانية
على مواجهة التهديد الذي يمثّله حزب الله
وأي منظمة إرهابية أخرى تهدّد أمن لبنان
وجيرانه، كما يتضمّن التعديل تمديد العمل بالبند المُتعلِّق بالدعم الأمني للبنان حتى 31 كانون الأول 2026 بدلاً من الموعد السابق المُحدّد في نهاية 2025".