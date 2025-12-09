أميركا تصعّد من ضغوطها على المؤسسة العسكرية.. متى يُسمح لقائد الجيش بالزيارة؟ (الأخبار) ​

علمت صحيفة ، "ألا موافقة أميركية حتى الآن على زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، ولا هي في وارد استقبال رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل تحقيق جملة من الشروط، خصوصاً بعد التأويلات التي ترافقت مع تصريحات الأميركي في ميشال عيسى عن وجود اتصالات حول زيارة قائد الجيش لواشنطن، مُعرِباً عن اعتقاده بأنّ الزيارة ستتم".