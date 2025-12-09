الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)

2025-12-09 | 00:52
هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)
هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)

أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليل أمس غارات عديدة وعلى دفعات، مستهدفاً أطراف بلدة جباع، والوادي الممتد بين بلدات عزة ورومين أركي ووادي زفتا".

طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)
"ممنوعة من الدخول إلى لبنان".. مصادرة 4 "درون"!

مناصرو "حزب الله" يهتفون للأسد! (فيديو)
جثة قبالة الشاطئ!
جثة قبالة الشاطئ!

عثر على جثة شاب في العقد الرابع من العمر قبالة شاطىء عمشيت.

وقد توجهت إلى المكان فرقة الانقاذ البحري في الدفاع المدني.

في طرابلس.. من حاول إحراق شجرة الميلاد؟
في طرابلس.. من حاول إحراق شجرة الميلاد؟

أفاد مراسل الجديد، بإقدام مجهولين فجر اليوم على إلقاء قنبلة مولوتوف داخل باحة كنيسة مار جرجس في محلة الزاهرية – طرابلس، مستهدفين شجرة الميلاد التي نُصبت استعداداً للاحتفالات، وقد اقتصرت الأضرار على اشتعال طرف الشجرة فقط.

ولاذ المعتدون بالفرار فور تنفيذهم العملية، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق، مستعينةً بكاميرات المراقبة المثبتة في محيط الكنيسة لتحديد هوية الفاعلين وكشف دوافع الاعتداء.

مناصرو "حزب الله" يهتفون للأسد! (فيديو)
جثة قبالة الشاطئ!
في طرابلس.. من حاول إحراق شجرة الميلاد؟
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
الوكالة الوطنية: قوة إسرائيلية تسللت ليلًا إلى أطراف مدينة الخيام – تحديداً في منطقة وادي العصافير قرب المسلخ وفجّرت منزلاً
الرئيس عون غادر إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
