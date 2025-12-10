الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الميكانيزم ستحكم لبنان والانتخابات تحت إدارتها؟! (الأنباء الكويتية)

2025-12-10 | 01:37
الميكانيزم ستحكم لبنان والانتخابات تحت إدارتها؟! (الأنباء الكويتية)
الميكانيزم ستحكم لبنان والانتخابات تحت إدارتها؟! (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

ذكر مصدر سياسي رفيع تشدد في عدم الكشف عن اسمه لـ"الأنباء" الكويتية، أن "الميكانيزم هي التي ستحكم لبنان، وستشرف على الانتخابات وتدير حكما انتقاليا من الحالة الراهنة الى الحالة الجديدة المرتقبة".

وقال المصدر: "دخول لبنان في التفاوض السياسي، بالإضافة الى الدعم الدولي والثقة التي وفرها للحكومة، وضعا حدا وبنسبة كبيرة لمنع أي حرب إسرائيلية على لبنان، خصوصا أن الحرب الأخيرة أعطت موازين قوى لصالح إسرائيل بالكامل، وقد فرضتها الظروف التي كانت قائمة نتيجة "حرب الإسناد" التي فتحها "حزب الله" في 8 أكتوبر 2023 على مدى سنة لدعم غزة، واستفادت إسرائيل من هذا الواقع لتأمين الغطاء والدعم الدولي لعمليتها العسكرية في لبنان". وأضاف: "في وقت لا توجد ضمانات بأن أي حرب جديدة لن تسهم في تغيير معاكس لموازين قوى الميدان، وخلق قواعد ردع جديدة تعيد الأمور الى نقطة البداية، سواء من خلال موضوع سحب السلاح، أو ما تحقق في جنوب الليطاني من انجازات بانتشار الجيش وتولي الأمن هناك".

الميكانيزم ستحكم لبنان والانتخابات تحت إدارتها؟! (الأنباء الكويتية)

محليات

الميكانيزم

لبنان

جنوب لبنان

الانتخابات النيابية

إسرائيل

