الميكانيزم ستحكم لبنان والانتخابات تحت إدارتها؟! (الأنباء الكويتية)

ذكر مصدر سياسي رفيع تشدد في عدم اسمه لـ"الأنباء" ، أن "الميكانيزم هي التي ستحكم ، وستشرف على الانتخابات وتدير حكما انتقاليا من الحالة الراهنة الى الحالة الجديدة المرتقبة".

وقال المصدر: "دخول لبنان في التفاوض السياسي، بالإضافة الى الدعم الدولي والثقة التي وفرها للحكومة، وضعا حدا وبنسبة كبيرة لمنع أي حرب إسرائيلية على لبنان، خصوصا أن الحرب أعطت موازين قوى لصالح بالكامل، وقد فرضتها الظروف التي كانت قائمة نتيجة "حرب الإسناد" التي فتحها " " في 8 أكتوبر 2023 على مدى سنة لدعم غزة، واستفادت إسرائيل من هذا الواقع لتأمين الغطاء والدعم الدولي لعمليتها العسكرية في لبنان". وأضاف: "في وقت لا توجد ضمانات بأن أي حرب لن تسهم في تغيير معاكس لموازين قوى الميدان، وخلق قواعد ردع جديدة تعيد الأمور الى نقطة البداية، سواء من خلال موضوع سحب السلاح، أو ما تحقق في جنوب الليطاني من انجازات بانتشار الجيش وتولي الأمن هناك".