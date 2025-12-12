ماركات عالمية ودخان.. الجمارك تضبط التهريب (فيديو)

اعلنت أن قوة من ضابطة الجمركية تمكنت من ضبط فان محمل بكمية من الألبسة ذات ماركات عالمية مقلدة.



وأضافت أنه تم نقل البضاعة واقتيد صاحبها الى مركر الضابطة بغية إجراء المقتضى القانوني.



كما ضبطت سيارة محملة بالدخان والمعسل المهرب، فتم نقلها مع صاحبها الى لإجراء المقتضيات وفق الاصول القانونية.



واشارت المديرية أن غرامة تصل الى ثلاثة أضعاف قيمة البضاعة يتم فرضها على المخالفين أياً كان نوعها.