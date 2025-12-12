الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:26
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
14:20
وفد اميركي في لبنان.. سلاح تفاوض وموعد
09:12
في السراي الحكومي.. ضيافة ميلادية للوزراء
04:38
بكتب وكلمات.. شجرة ميلاد! (فيديو)
04:04
قرى عدة تستفيق على غارات عنيفة! (فيديو)
محليات
علي حجازي .. من البعث الى الراية – في النشرة بعد قليل
2025-12-12 | 12:05
A-
A+
علي حجازي .. من البعث الى الراية – في النشرة بعد قليل
مقالات ذات صلة
الصحافي أحمد حجازي يعلن انفصاله عن زوجته ويحسم الشائعات احترامًا لعائلته
من سيخلف اليونيفيل؟ - التفاصيل في النشرة بعد قليل
أين صاروخ الضاحية؟ في النشرة بعد قليل
علي حجازي .. من البعث الى الراية – في النشرة بعد قليل
محليات
حجازي
البعث
الراية
النشرة
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك
باسيل: على حزب الله الاعتراف… وماذا قال للسوريين؟
اقرأ ايضا في محليات
15:26
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
15:26
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
14:20
وفد اميركي في لبنان.. سلاح تفاوض وموعد
وفد اميركي في لبنان.. سلاح تفاوض وموعد
14:20
وفد اميركي في لبنان.. سلاح تفاوض وموعد
وفد اميركي في لبنان.. سلاح تفاوض وموعد
13:58
صفاء سلطان تكشف مرضها الخطير وانتفاخ وجهها .. تابعوا "المؤثر الحقيقي" الآن عبر الجديد
13:58
صفاء سلطان تكشف مرضها الخطير وانتفاخ وجهها .. تابعوا "المؤثر الحقيقي" الآن عبر الجديد
يحدث الآن
خاص الجديد
15:26
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
فن
14:30
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير
محليات
14:20
وفد اميركي في لبنان.. سلاح تفاوض وموعد
اخترنا لك
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
15:26
وفد اميركي في لبنان.. سلاح تفاوض وموعد
14:20
صفاء سلطان تكشف مرضها الخطير وانتفاخ وجهها .. تابعوا "المؤثر الحقيقي" الآن عبر الجديد
13:58
سلاح "حزب الله" على مأدبة عشاء!
13:26
الرئيس جوزاف عون: لبنان لا يستطيع تسليم متهمين سوريين بقتال الجيش اللبناني
13:24
الرئيس جوزاف عون: علاقتنا مع سوريا جيدة وسأزور دمشق عندما يتم إبرام اتفاق يتعلق بالحدود اللبنانية السورية أو أي اتفاق آخر بين البلدين
13:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-22
الاصوات التي تُسمع في بيروت ناتجة عن مفرقعات نارية
2025-10-30
"الملتقى الإعلامي العربي" اختتم فعالياته .. مرقص: ركزنا على تحريم توقيف الاعلاميين
2025-08-28
صفحات للموساد.. احذروا التفاعل!
2025-12-03
سلام: لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة
13:20
مصادر سياسية للجديد: السفير كرم أجاب خلال العشاء أنه لا فرق بين مبعوث وآخر فالسياسة الأميركية واضحة لجهة ضرورة أن يتخلّى الحزبُ عن سلاحه
2025-11-21
باريس تكشف تمثالاً جديداً لـ الأميرة ديانا بـ“فستان الانتقام”
بالفيديو
بالفيديو
14:30
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير
14:00
مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها
13:16
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
2025-12-11
مقدمة النشرة المسائية 11-12-2025
2025-12-11
بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي
2025-12-10
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:54
"حزب الله" وافق على التفاوض.. وأبلغ الرئيس عون! (الجمهورية)
محليات
00:54
"حزب الله" وافق على التفاوض.. وأبلغ الرئيس عون! (الجمهورية)
محليات
00:22
أرباح "حزب الله".. مئات ملايين الدولارات؟ (أسرار النهار)
محليات
00:22
أرباح "حزب الله".. مئات ملايين الدولارات؟ (أسرار النهار)
محليات
00:28
"الميكانيزم" ستتولى سلاح "حزب الله".. بماذا أقنع لودريان بري؟ (النهار)
محليات
00:28
"الميكانيزم" ستتولى سلاح "حزب الله".. بماذا أقنع لودريان بري؟ (النهار)
محليات
05:30
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
محليات
05:30
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
محليات
00:56
إهتمام أميركي بمصالح "الشيعة".. وبري لا يمانع "السلام" ولكن! (نداء الوطن)
محليات
00:56
إهتمام أميركي بمصالح "الشيعة".. وبري لا يمانع "السلام" ولكن! (نداء الوطن)
عربي و دولي
02:19
غارات عنيفة تهز الجنوب.. والجيش الاسرائيلي يزعم: "قوة الرضوان"!
عربي و دولي
02:19
غارات عنيفة تهز الجنوب.. والجيش الاسرائيلي يزعم: "قوة الرضوان"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025