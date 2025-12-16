الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إدارة مرفأ طرابلس تردّ: ملتزمون بحماية المال العام

2025-12-16 | 13:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إدارة مرفأ طرابلس تردّ: ملتزمون بحماية المال العام
إدارة مرفأ طرابلس تردّ: ملتزمون بحماية المال العام

صدر عن إدارة مرفأ طرابلس بيان جاء فيه: "عطفًا على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول مزاعم تفيد بتخلّف عدد من الشركات والوكالات البحرية عن تسديد الرسوم المستحقة في مرفأ طرابلس، وما رافق ذلك من إيحاءات بوجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية هذه الادعاءات، يهمّ إدارة مرفأ طرابلس أن توضح للرأي العام ما يلي:

تؤكد إدارة المرفأ أن عملية تحصيل الرسوم المرفئية تتم وفق الأصول القانونية المعتمدة، وتخضع لإشراف مباشر من الإدارات المختصة، ضمن آليات مالية وإجرائية واضحة تضمن الشفافية وحسن تطبيق القوانين المرعية الإجراء.

إن المديرية العامة لأمن الدولة تضطلع بدور داعم ومساند لإدارة المرفأ، لا سيما في ما يتعلق بمتابعة الجهات المتخلّفة عن تسديد الرسوم المستحقة، وذلك في إطار التعاون الطبيعي بين الإدارات والمؤسسات الرسمية، وبهدف حماية المال العام وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

أسهم هذا التعاون المؤسسي بشكل مباشر في رفع نسبة تحصيل الرسوم إلى ما يقارب 99%، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتّبعة وجدية المتابعة، ويدحض أي انطباع أو ادعاء بوجود تهاون أو خلل ممنهج في هذا الإطار.

تشدد إدارة مرفأ طرابلس على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية تسهيل عدم تسديد الرسوم، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية، مؤكدة أن أي إجراءات تقوم بها الجهات المختصة تندرج حصراً ضمن إطار العمل الرقابي الاعتيادي والتعاون المؤسسي بين الإدارات الرسمية.

تدعو إدارة مرفأ طرابلس وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى التباس أو إلى إساءة غير مبرّرة لمؤسسات عامة وموظفين يؤدون واجباتهم وفق القانون.

وختم البيان: "تؤكد إدارة مرفأ طرابلس التزامها الكامل بحماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والاستمرار في التعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة، بما يضمن حسن سير العمل في المرفأ واستمرارية نشاطه وفق أعلى المعايير الإدارية والقانونية".
 
مقالات ذات صلة
إدارة مرفأ طرابلس تردّ: ملتزمون بحماية المال العام

محليات

مرفأ طرابلس

بيان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جولة جنوب الليطاني.. بين الرئيس عون وقائد الجيش
اسرائيل: الضربة الكبيرة حاضرة.. وأميركا: الفرصة الأخيرة للحكومة! (الأنباء الكويتية)

اقرأ ايضا في محليات

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩
Play
13:24

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

13:24

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!
13:24

شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!

يتطلع لبنان الرسمي الى الوفد اللبناني على أمل ان ينجح لبنان بإبعاد تهديد التصعيد الاسرائيلي، وتتحدث معلومات الجديد عن ان لبنان الرسمي سيضم الى الوفد المدني برئاسة السفير سيمون كرم، شخصية شيعية وشخصية سنية، وتتجه الترجيحات الى تسمية سفير لبنان السابق في بريطانيا رامي مرتضى كشخصية شيعية مقربة من الرئيس نبيه بري.

13:24

شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!

يتطلع لبنان الرسمي الى الوفد اللبناني على أمل ان ينجح لبنان بإبعاد تهديد التصعيد الاسرائيلي، وتتحدث معلومات الجديد عن ان لبنان الرسمي سيضم الى الوفد المدني برئاسة السفير سيمون كرم، شخصية شيعية وشخصية سنية، وتتجه الترجيحات الى تسمية سفير لبنان السابق في بريطانيا رامي مرتضى كشخصية شيعية مقربة من الرئيس نبيه بري.

يحدث الآن

اخترنا لك
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يقلص وجوده العسكري جنوب نهر الليطاني
14:13
⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩
13:24
شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!
13:24
وزير الدفاع يتطلع إلى دور ألماني فاعل في الضغط على إسرائيل
13:18
مصادر دبلوماسية وداخلية: قد يتم تأجيل الانتخابات النيابية سنة أو سنتين بذريعة غياب تشريع واضح يتيح للحكومة إجراؤها ولا سيّما أنّ المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين ما زالت تحتاج إلى مراسيم تطبيقية
13:14
معلومات الجديد: من المرجّح تسمية سفير لبنان السابق في بريطانيا رامي مرتضى كشخصية شيعية مقرّبة من بري على أن يتمّ لاحقًا تسمية المقعد السني بشخصية تحمل رتبة سفير سابق
13:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025