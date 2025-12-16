هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يقلص وجوده العسكري جنوب نهر الليطاني

الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة
يتطلع لبنان الرسمي الى الوفد اللبناني على أمل ان ينجح لبنان بإبعاد تهديد التصعيد الاسرائيلي، وتتحدث معلومات الجديد عن ان لبنان الرسمي سيضم الى الوفد المدني برئاسة السفير سيمون كرم، شخصية شيعية وشخصية سنية، وتتجه الترجيحات الى تسمية سفير لبنان السابق في بريطانيا رامي مرتضى كشخصية شيعية مقربة من الرئيس نبيه بري.
أعرب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى خلال استقباله نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر في مكتبه في اليرزة، عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدّمه جمهورية ألمانيا الاتحادية للجيش اللبناني في مجالات متعددة، مثمّنًا مشاركتها الفاعلة في القوة البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).