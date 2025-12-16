هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يقلص وجوده العسكري جنوب نهر الليطاني

يتطلع لبنان الرسمي الى الوفد اللبناني على أمل ان ينجح لبنان بإبعاد تهديد التصعيد الاسرائيلي، وتتحدث معلومات الجديد عن ان لبنان الرسمي سيضم الى الوفد المدني برئاسة السفير سيمون كرم، شخصية شيعية وشخصية سنية، وتتجه الترجيحات الى تسمية سفير لبنان السابق في بريطانيا رامي مرتضى كشخصية شيعية مقربة من الرئيس نبيه بري.